Las dos decisiones de Real Zaragoza y Mallorca que facilitan el fichaje de Adrián Liso

Pablo Sánchez 11 AGO 2026 - 12:54h.

Adrián Liso toma una decisión con el Zaragoza en pleno mercado de fichajes y Lalo Arantegui altera el plan inicial

El acuerdo está muy próximo

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Si nada se tuerce en las próximas horas, el futuro de Adrián Liso parece estar sellado. La salida del delantero era una de las prioridades del Real Zaragoza este verano y, tras varias ofertas incluso de superior categoría, el Mallorca apunta a ser su nuevo equipo. Las partes están cerca de sellar un acuerdo por unos 3 millones de euros entre fijo y variables que será posible gracias a dos factores decisivos.

La idea de Adrián Liso era la de jugar en LALIGA EA SPORTS esta temporada. Sin embargo, ninguna operación cristalizó y, entre alguna oferta del extranjero, apareció el Mallorca. Las pretensiones económicas tampoco encajaban, por lo que parecía una negociación abocada al fracaso. Sin embargo, ambas partes lograron tocar ciertas teclas para llegar a un acuerdo.

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Por parte del Mallorca, la venta de Jan Virgili ha supuesto un importante extra económico a las arcas del club que permite avanzar en otras operaciones. En este caso, en la llegada de Adrián Liso. Por parte blanquilla, el club accedió a rebajar la cantidad de cinco millones de euros que pedía por su venta. Finalmente, si nada se tuerce, la operación se cerrará en unos 2,5 millones de euros y otro medio millón en variables.

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El verano de Adrián Liso

La pretemporada de Adrián Liso transcurre inmerso en la incertidumbre. Lo que pretendía ser una operación rápida se enquistó hasta el punto de que la temporada está muy próxima. Debido a ello, el delantero decidió comenzar a tener minutos durante la pretemporada, además de seguir entrenando.

Participó en uno de los últimos amistosos y trata de no perder el ritmo mientras se cierra su salida, algo que también facilitará que el Zaragoza incorpore alguna pieza más en el mercado. LALIGA HYPERMOTION parece ser el destino definitivo de un Adrián Liso con ganas de demostrar.