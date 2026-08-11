Álvaro Borrego 11 AGO 2026 - 12:55h.

El malagueño se encuentra cada vez mejor y el dolor de la pierna parece haber remitido

El Betis ficha a Pepe Calderón para su organigrama de cantera

Compartir







Isco Alarcón vuelve a ser feliz sobre un campo de fútbol. La recuperación del malagueño va según lo previsto y el dolor parece haber remitido, lo que le permite ir sumando confianza, aumentando las cargas y sobre todo empezar a disipar los miedos que siempre han existido sobre una posible recaída, pese a que todavía se mantiene cierta cautela. Aunque todavía le falta para llegar al cien por cien de su condición física, la estrella del Real Betis se encuentra cada vez mejor y podrá tener un papel protagonista en este inicio de temporada, por más que seguramente Manuel Pellegrini quiera dosificar sus esfuerzos. Sea como fuere, el futbolista parece estar llegado a la recta final del calvario que lo ha mantenido en el dique seco casi un año completo.

Sin lugar a dudas su regreso brinda al Real Betis uno de los grandes 'refuerzos' del verano, escenario que refresca las esperanzas de los aficionados. Este martes fue uno de los más aclamados por los béticos a la salida de la ciudad deportiva, cuando se paró a firmar autógrafos y conversar con algunos de los que allí lo esperaban. Tantas ilusiones genera que incluso uno de los allí presentes le aseguró haberle "rezado a la Virgen del Rocío", que regresa a Almonte en una semana, para que el malagueño no se vuelva a lesionar. Una anécdota que puedes ver en el vídeo de arriba.

Pellegrini reconoció el sábado que Ez Abde e Isco Alarcón no llegarán al cien por cien para el debut liguero, al igual que Lo Celso, de ahí la importancia de la aportación de los segundos espadas: "Son jugadores como Abde e Isco con lesiones largas, es difícil que lleguen al cien por cien cuando sea el campeonato. Lo Celso no parte entrenando con nosotros. Esos siete u ocho partidos del primer mes son importantes para que todo el plantel con conciencia de que al que le toque tiene que responder con lo que espera y viendo lo que va a pasar en el mercado en los últimos días".