El Betis descarta en estos momentos a Sofyan Amrabat y prioriza el fichaje de un delantero

Álvaro Borrego 10 AGO 2026 - 15:38h.

El conjunto verdiblanco le ha comunicado hoy lunes su decisión dado que su prioridad es firmar un delantero centro, a pesar de que el centrocampista podría salir libre del Fenerbahce

Natan, en la recámara

Compartir







Según ha podido saber ElDesmarque, el Real Betis le ha comunicado este lunes 10 de agosto a Sofyan Amrabat que su fichaje no es una posibilidad a día de hoy, lo que no quita que pueda reactivarse en los últimos días de mercado. El futbolista ha esperado a conocer la predisposición del club antes de tomar una decisión, dado que parece dispuesto a forzar una rescisión de contrato con el Fenerbahce, pero el conjunto verdiblanco le ha trasladado de manera formal esa negativa (insistimos, a día de hoy) habida cuenta de las dificultades económicas de la operación. Las fuentes consultadas a este periódico transmiten que la prioridad actual pasa por firmar a un delantero centro, a expensas de lo que ocurra con Dani Ceballos, y los 5 millones de euros netos que el futbolista percibía en Turquía son absolutamente inasumibles para la entidad, que con ese dinero prefiere atacar otros frentes, aunque desde el entorno del marroquí aseguren que estaba dispuesto a rebajar sus exigencias monetarias.

Hace unos días contábamos en este periódico que la suya era una opción "muy difícil", tal y como señalaban desde el club heliopolitano. Lo cierto es que Sofyan Amrabat dejó buenas sensaciones en el club y contaba con el beneplácito del entrenador, pero el cambio de rumbo en la hoja de ruta del Real Betis, que prioriza la llegada de un ariete, además de la imposibilidad económica de afrontar su ficha, han terminado por descartar, de momento, su llegada.

Desde el entorno de Amrabat transmiten que es el Betis quien lo rechaza, pero la realidad no es esa. El objetivo prioritario del club es firmar a un delantero centro. Su sueldo actual (5M netos) no es asumible, por eso se le ha comunicado que por el momento queda aparcado. No es que el Betis no lo valore, que pueda quedar libre o rescindir con el Fenerbahce. Es cuestión de que también debe ajustar su salario a la realidad económica del club, que además ahora centra sus esfuerzos en el delantero (y a expensas de lo que ocurra con Dani Ceballos). Una vez el Betis concretase esos movimientos, si hubiera más salidas y Amrabat siguiese libre, entonces podría valorarse, dado que a Pellegrini le gusta, pero por el momento la situación es la que es.

Un delantero... y Dani Ceballos

El Real Betis centra sus esfuerzos en la llegada de un delantero, a expensas de lo que ocurra con Dani Ceballos y si se termina dando alguna posible venta. Para esta posición el club trabaja con altura de miras, sondeando opciones que de calidad. Un perfil algo más rematador, más directo, con cierta capacidad de revalorización, aunque sin descartar ninguna otra opción que pueda ponerse a tiro, pero sobre todo, un jugador que quiera encontrar en Heliópolis el contexto inicial para relanzar o asentar su carrera. Todo, eso sí, dentro de un encaje económico.

PUEDE INTERESARTE El temperamento de Antony 'choca' con la excitación de Nelson Deossa

Sin embargo, a estas alturas todavía no ha emergido ninguna opción que tenga visos de hacerse realidad a corto plazo. Y según indican desde el Real Betis aún están a la espera de "abrir la vía" definitiva por el delantero elegido. Si bien se manejan varias opciones de peso, a día de hoy no mantiene ninguna negociación avanzada, aunque se mantiene la confianza plena para poder concretarlo antes del debut liguero. En cualquier caso, todo apunta a que el modus operandi será similar al de otras operaciones, con la filtración saltando cuando el fichaje esté en fase avanzada.