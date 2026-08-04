Ángel Cotán 04 AGO 2026 - 20:30h.

El centrocampista utrerano sigue a la espera de resolver su futuro

Dani Ceballos cambia de agente mientras su fichaje por el Betis sigue en el aire

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Es el culebrón del verano en el fútbol español. Tras desvincularse del Real Madrid todo parecía destinado a una pronta resolución. Dani Ceballos y el Real Betis; el Real Betis y Dani Ceballos. Sin embargo, los días siguen pasando y el acuerdo entre jugador y club no llega. Entre tanto, el utrerano desestimó ofertas como la del Ajax de Ámsterdam y cambió de representantes a la espera del ansiado hueco salarial en el club de su vida.

Como viene informando ElDesmarque, el Betis está dispuesto a hacer un esfuerzo 'razonable' por el talentoso mediocentro, aunque las prioridades veraniegas pasan por firmar un delantero centro que eleve la competencia arriba, así como el avance en la también necesaria operación salida.

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Ceballos sigue al detalle la actualidad verdiblanca y continúa mandando mensajes cada vez más directos en sus perfiles oficiales. Este martes, con balón sobre el verde, el centrocampista utrerano lanza un mensaje con doble lectura.

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Dani Ceballos manda un mensaje con doble lectura y el Betis de fondo

"Pronto". Dani Ceballos anuncia la cuenta atrás para afrontar su próximo reto profesional y ahí aparece el balón de la UEFA Champions League, competición que volverá a disputar el Real Betis el próximo curso. Un detalle que vuelve a esperanzar a un amplio sector de la hinchada heliopolitana, aunque la canción que acompaña a la imagen en la red social Instagram brinda otra lectura bien diferente.

"Que nadie te llene los oídos de promesas baratas, llena de baba y piquito de loro". La letra, autoría de José Luis Figueredo, más conocido como El Barrio, es interpretada por otro sector de la afición del Betis como un mensaje que aleja su esperado regreso a Heliópolis.

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Lo único cierto es que, como informa el compañero Manolo Nieto, el Betis ya ha preguntado por la situación del futbolista a sus nuevos representantes. Aún sin margen salarial y con la prioridad de firmar al delantero centro, el club verdiblanco ha solicitado al entorno de Dani Ceballos ser informado antes de comprometerse con otro club. Hay partida y será larga.