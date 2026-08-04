Por qué la cesión de Rafa Mir al Aris de Salónica incluye una opción de compra

Basilio García Sevilla, 04 AGO 2026 - 20:37h.

El contrato del delantero con el Sevilla acaba en junio de 2027

El Sevilla anuncia la cesión con opción de compra de Rafa Mir al Aris y ni siquiera le desea suerte

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Una de las salidas más esperadas del verano para el Sevilla FC ya se ha producido. Rafa Mir, tras dos años y medio de desencuentros con el club que le fichó en 2021, se marcha al Aris de Salónica hasta, al menos, el final de la temporada que está a punto de comenzar. El 30 de junio de 2027 acabará definitivamente su historia como sevillista, pero ya no tendrá que regresar a la disciplina nervionense.

Aunque en las últimas semanas se informaba de una desvinculación total, finalmente los dos clubes han concretado la operación mediante una cesión con opción de compra, una fórmula que ha sorprendido por el hecho de que Rafa Mir acaba contrato con el Sevilla al término de la temporada. Sin embargo, es beneficiosa para ambas partes por distintos aspectos.

Rafa Mir, que desde que su situación judicial estallara solo ha vestido prendas oficiales sevillistas en contadas ocasiones -algunos entrenamientos y el primer amistoso del verano de 2025-, no regresará a Nervión. Según fuentes consultadas por ElDesmarque, el Sevilla asume poco más de la mitad del salario que el delantero tenía acordado para la 2026/27, haciéndose cargo el Aris del porcentaje restante

Además, la operación se ha cerrado como una opción con opción de compra porque a la hora de computarla en el Límite de Coste de Plantilla Deportiva es beneficioso para el club. Una rescisión pagando parte del contrato que le quedaba por cobrar no habría liberado tanto hueco en el límite salarial, de ahí la fórmula. Al tratarse de una de las fichas más altas de la plantilla, al ser fichado por un Sevilla de Champions y tras brillar con la selección olímpica en los Juegos Olímpicos de Tokyo, su marcha genera un importante espacio que, según explicaba ABC de Sevilla, asciende a más de 2,5 millones de euros.

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Beneficios para el Aris

Además, el Aris de Salónica, que en su comunicado oficial ha especificado que tiene una opción de compra y un acuerdo con el futbolista pese a que acaba contrato con el Sevilla el próximo 30 de junio, se asegura tener la sartén por el mango en caso de que quiera quedarse con el jugador para la temporada 2027/28.

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Con los términos contractuales ya acordados para que Rafa Mir siguiera un año más, solo tendría que ejecutar esa opción de manera unilateral para hacerse con la propiedad de los derechos del futbolista. El Sevilla, obviamente, no ingresaría nada. Si no le convenciera su rendimiento, el jugador se marcharía y santas pascuas.

Con todo, el futuro futbolístico de Rafa Mir pende de las próximas decisiones judiciales. La justicia en España es lenta y es difícil saber cuándo se pronunciará el TSJCV, aunque en caso de sentencia desfavorable, al jugador le quedaría la opción de pedir al Tribunal Supremo que acepte un nuevo recurso, esta vez de casación. Eso sí, según apuntan en Grecia, el Aris ha incluido una cláusula en el contrato con el futbolista por el que podría rescindir de manera automática en caso de que sea condenado.