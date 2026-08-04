Basilio García Sevilla, 04 AGO 2026 - 18:39h.

El Sevilla si le deseó suerte cuando se marchó al Valencia o al Elche

Rafa Mir recibe el permiso y apunta al Aris de Salónica

Compartir







El Sevilla FC y el Aris de Salónica acaban de hacer oficial lo que era un secreto a voces. Rafa Mir se marcha en calidad de cedido –“con opción de compra” según la entidad- al club griego, donde jugará la última temporada de su contrato con la entidad sevillista. Cuando acabe la cesión, expirará su contrato, aunque el Aris se ha guardado la opción de prorrogar su vinculación un año más.

Hay un detalle muy curioso en el comunicado del Sevilla que deja claro cómo ha sido su relación con el jugador en los últimos tiempos. En la publicación que ha hecho el club nervionense, ni le ha dado las gracias por sus servicios, ni le ha deseado la mejor de las suertes como es habitual y, de hecho, ya hizo anteriormente con el mismo futbolista.

Por ejemplo, en los comunicados de la venta de Akor Adams, la salida de Nemanja Gudelj, la retirada de César Azpilicueta o el fin de contrato de los jugadores que acabaron en junio, el club agradeció a los futbolistas y le deseó lo mejor en el futuro.

PUEDE INTERESARTE Rafa Mir recibe el permiso y apunta al Aris de Salónica

Es más, también fue así cuando Rafa Mir fue cedido al Valencia y al Elche CF en las dos últimas temporadas. “El Sevilla FC quiere desear a Rafa Mir la mejor de las suertes en esta próxima temporada”, fue el mensaje del club en sendos comunicados, unas líneas que se ha ahorrado la entidad esta vez.

La opción de compra

Además, llama la atención el hecho de que en la cesión figura una opción de compra. Sin embargo, el comunicado del club griego indica que “el ARIS FC anuncia la adquisición de Rafa Mir en calidad de cedido por un año procedente del Sevilla FC y un acuerdo con el jugador para prorrogar su cesión por otro año, hasta el verano de 2028 (su contrato con el equipo español expira en el verano de 2027)”.

Cabe recordar que Rafa Mir ha protagonizado numerosos desencuentros con el Sevilla desde que en enero de 2024 se frustrara su deseo de marcharse cedido al Valencia CF, pero la gota que ha colmado el vaso ha sido la sentencia condenatoria que la Audiencia Provincial de Valencia le ha impuesto por un delito de agresión sexual, resolución que el delantero tiene recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. De hecho, el paso previo a su fichaje por el Aris fue la autorización desde los juzgados a marcharse a Grecia, bajo obligación de personarse una vez al mes en el consulado español de Salónica.

El comunicado del Sevilla

El Sevilla FC y el Aris de Salónica han llegado a un acuerdo para la cesión, con opción de compra, de Rafa Mir. El delantero ya jugó a préstamo en las dos últimas temporadas en el Valencia CF y el Elche CF. En el curso 2024-2025 en el conjunto de Mestalla disputó 22 partidos oficiales y sumó dos goles y dos asistencias, mientras que en la temporada pasada en el cuadro ilicitano disputó 29 partidos e hizo ocho tantos.