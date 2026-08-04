Basilio García Sevilla, 04 AGO 2026 - 18:18h.

Solo uno de los seis jugadores que salieron del Sevilla el 30 de junio ha encontrado destino definitivo

Nyland ya tiene equipo tras su gran Mundial; regresa al lugar donde solo jugó tres partidos

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El Sevilla FC está siendo especialmente rápido para dar salidas en la temporada 2026/27 y no le tembló el pulso para, a 30 de junio, decidir que la mayoría de los futbolistas que acababan contrato en esa fecha no seguirían en el club. El único por el que se hizo un esfuerzo fue por Odysseas Vlachodimos, cuya continuidad un año más en calidad de cedido se hizo oficial el 1 de julio y el meta griego ya ha sido inscrito incluso, algo para lo que tuvo que esperar varias semanas en la pasada temporada.

Así, el 30 de junio el Sevilla despidió hasta a siete jugadores. Adnan Januzaj, Orjan Nyland, Nemanja Gudelj y Alexis Sánchez acabaron sus contratos, mientras que Neal Maupay y Batista Mendy regresaron a sus clubes de origen. Además, César Azpilicueta había anunciado semanas antes que se retiraba de la práctica del fútbol profesional.

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De todos ellos, solo uno ha encontrado destino de manera oficial. En ElDesmarque repasamos su situación actual.

Orjan Nyland

El fin del contrato de Nyland se produjo mientras brillaba en el Mundial con Noruega, llegando a los cuartos de final. El nórdico ha sido confirmado este martes como nuevo portero del RB Leipzig alemán, club al que regresa tras haber militado allí en la temporada 2022/23 y disputar tan solo tres partidos. Entonces fue la sombra de Peter Gulacsi, y esta vez será su sustituto. Ha firmado por dos años con el tercero de la última Bundesliga con la idea de ser titular.

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Nemanja Gudelj

El balcánico se despidió del Sevilla tras siete temporadas tras no fructificar las negociaciones para su continuidad, y desde entonces sigue sin equipo. Gudelj se entrena en solitario en la capital hispalense bajo la supervisión de su padre, Nebojsa, y aunque fue relacionado con el Cádiz CF emitió un comunicado para negar esa información. Ahora, eso sí, suena con fuerza para reforzar el centro del campo del Udinese Calcio, décimo clasificado el pasado año en la Serie A. Negocia un contrato por una temporada con opción a una más. También ha sido vinculado con el Bolonia.

Alexis Sánchez

El Sevilla conversó con el chileno para que siguiera un año más, con un rol y un salario similar al de la temporada anterior, pero Alexis Sánchez quería más protagonismo. Ahora, suena en Turquía para Besiktas y Kayserispor, mientras ha regresado a Londres en los últimos días y ha estado recordando su etapa en el Arsenal. También en Brasil se le relaciona con el Internacional de Porto Alegre.

Adnan Januzaj

Es el futbolista del que menos informaciones hay en estos momentos. Si acaso, un tibio interés desde Turquía. Por sus redes sociales se puede ver que ha seguido entrenándose durante el verano, pero sigue sin equipo.

Los cedidos

Por su parte, los hombres que regresaron a sus equipos de origen están con una situación dispar. Neal Maupay tiene todas las papeletas para salir del Olympique de Marsella, pero de momento no solo está siendo uno más en la pretemporada, sino que ya lleva dos goles, uno ante el Yamoussoukro FC marfileño y otro más ante el Nimes.

Por último, Batista Mendy no cuenta para el Trabzonspor y ni siquiera ha estado concentrado con el equipo. El club turco ha bajado sus pretensiones tras firmar una opción de compra de siete millones de euros con el club nervionense, y según informaciones turcas le dejaría salir por unos cuatro. Ha sido relacionado con el Werder Bremen y el Torino, pero lo más curioso de su situación es que, a través de las redes sociales, se le ha podido ver entrenando en solitario con la ropa de entrenamiento del Sevilla.