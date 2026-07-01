Alexis Sánchez no seguirá finalmente en el Sevilla FC

Álvaro Borrego 01 JUL 2026 - 14:08h.

A pesar de la predisposición de las partes, finalmente el acuerdo ha encallado y el jugador buscará una nueva aventura fuera

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Alexis Sánchez no seguirá en el Sevilla FC. A pesar de la buena predisposición de las partes para materializar un acuerdo, finalmente no se ha podido llegar a un entendimiento y como avanzaban los compañeros de Marca el futbolista chileno abandona de manera definitiva la disciplina hispalense después de concluir su vinculación este 30 de junio. El propio José Ignacio Navarro desveló en su presentación estar en conversaciones para extender su contrato, habida cuenta que la intención de ambos era la misma, pero el diálogo se ha ido enrevesando hasta el punto de haber encallado y, de mutuo acuerdo, haber desestimado la posibilidad de ver al atacante una temporada más con la elástica blanquirroja.

El chileno firmó solo un año y todo parecía indicar que abandonaría el club, algo que pudo hacer incluso en el pasado mes de enero, pero su buen hacer en el tramo final de temporada, acompañado de lo mucho que le aporta al vestuario, hacían que Luis García Plaza diese el visto bueno para tenerlo en su plantilla, aunque finalmente no han cristalizado las negociaciones.

Se termina por tanto el periplo de uno de los jugadores más relevantes en el tramo final de temporada, aunque su curso estuviese marcado por luces y sombras. En definitiva el jugador dio lo que se esperaba de él, con su importantísimo gol a la Real Sociedad y la asistencia a Akor Adams para ganar al Espanyol como grandes hitos. Cómo olvidar, también, la recuperación que propició la jugada del 2-3 definitivo en Villarreal. Alexis Sánchez se quedaría si hubiese mantenido el bajo salario con el que llegó y aceptaba que su rol es el de salir en los minutos finales para, con su calidad, resolver partidos atascados, pero finalmente las dos partes no han encontrado un punto medio.