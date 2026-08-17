Fran Fuentes 17 AGO 2026 - 17:03h.

El Arsenal considera al donostiarra una baja asumible, mientras que el técnico portugués ya ha dado el beneplácito a su llegada

El Real Madrid da un giro a su modelo con actos 'secretos' para todos los fichajes

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El giro en la operación de Rodrigo Hernández, con el madrileño firmando de manera inminente con el FC Barcelona, parecía que terminaría con el Real Madrid abandonando la idea de firmar a un mediocentro de un perfil más creativo. Sin embargo, la insistencia de José Mourinho en sumar un perfil de estas características ha propiciado que no se abandone del todo esa idea. Es más, desde Inglaterra apuntan a que el técnico luso, de hecho, ya ha dado el sí al futbolista que desea para esa demarcación: es Martín Zubimendi, del Arsenal.

En este sentido, según informa el portal TEAMtalk, el fichaje del futbolista donostiarra por el Real Madrid se ha reactivado en las últimas horas, volviendo muy fuerte a la órbita del conjunto blanco. Para ello habría sido vital el propio José Mourinho, quien no solo habría insistido en firmar a un jugador con esas características, sino que habría dado el sí a que este jugador sea Martín Zubimendi.

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En este sentido, en el Arsenal están abiertos a asumir su marcha. Y es que al fichaje de Bruno Guimaraes procedente del Newcastle hay que sumar a Myles Lewis-Skelly, quien, pese a que frente al Real Madrid jugó como lateral izquierdo en la eliminatoria de Champions League hace dos temporadas, en el tramo final del pasado curso se ha asentado como centrocampista. Esto, sumado a la presencia de otros futbolistas como Declan Rice, Martin Odegaard o incluso Mikel Merino, dejan al mediocentro donostiarra como una opción residual para la medular de Mikel Arteta.

Para más inri, la citada información apunta a que el entorno de Martín Zubimendi ha hecho saber en el Arsenal que le gustaría aprovechar la oportunidad de jugar en el Real Madrid. De este modo, es evidente que hay voluntad entre todas las partes para que la operación se acometa.

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Martín Zubimendi, suplente en el primer partido del Arsenal 26/27

Tanto es así que, de hecho, en el primer partido de la temporada en el Arsenal, frente al Manchester City en la FA Community Shield, Martín Zubimendi solamente participó en los últimos 25 minutos del encuentro, para dar algo más de estabilidad al centro del campo ya con una ventaja de 3-0. Eso sí, tampoco quiere decir que los gunners estén dispuestos a regalar al jugador.

Y es que apenas un año después de invertir 65 millones de euros, su valor de mercado según el portal especializado Transfermarkt se ha elevado hasta los 75 'kilos'. Con contrato hasta el 2030, sacar al campeón del mundo y de Europa del conjunto londinense sería relativamente fácil, pero no barato. Habrá que esperar, eso sí, para ver si se alcanza un acuerdo económico para que suceda.