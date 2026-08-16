Joaquín Anduro 16 AGO 2026 - 23:05h.

Courtois ha entrenado extra tras acabar lesionado el Mundial

José Mourinho alucina con la calidad del Real Madrid y manda un aviso: "Si no están ilusionados, tenemos un problema"

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Este domingo ha finalizado la pretemporada para el Real Madrid con el triunfo en el último amistoso por 0-3 ante el Schalke 04 en el que José Mourinho ya ha podido tener disponibles a todos sus jugadores salvo aquellos que están lesionados. Entre los que han tenido minutos por primera vez este verano está Thibaut Courtois, que se ha puesto las pilas durante este verano para recuperarse de su lesión y estar disponible para el inicio de la campaña.

El meta acabó con problemas físicos el Mundial después de una lesión en el muslo que le llevó a salirse del campo en el España-Bélgica con empate en el marcador antes del tanto de Mikel Merino que llevaba a la Roja a semifinales. Una sustitución en la que el arquero merengue señaló a su seleccionador, Rudi García, ya que declaró posteriormente que podría haber seguido sobre el campo.

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Ahora, tras jugar y ganar en Gelsenkirchen, Thibaut Courtois ha confesado que ha apretado durante sus vacaciones, incluso recortándolas, para estar al 100% de cara al inicio liguero, el próximo sábado ante el Espanyol: "Estoy muy bien, hice mucho gimnasio en mis vacaciones para estar bien, vine un par de días antes porque sentí que tenía que hacer algo de trabajo individual para poder estar bien, hoy me he probado y bien".

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Courtois asciende entre los capitanes del Real Madrid

Thibaut Courtois afronta esta temporada como uno de los capitanes junto a Fede Valverde y Vinicius, ya sin Dani Carvajal, y se ha mostrado contento por el juego ante el Schalke: "Hoy era la última prueba antes de empezar y era importante hacer un buen partido, creo que lo hicimos, hemos estado seguros atrás, muchas ocasiones, buen juego... físicamente les veo muy bien a todos".

"Estamos con mucha ilusión. Después del Mundial hemos llegado poco a poco, pero el equipo está con muchas ganas. Todo el mundo quiere una gran temporada, veo mucha entrega y muchas ganas de empezar", confesó el belga.

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Este año el entrenador del Real Madrid será José Mourinho y Courtois ha contado lo que les pide el portugués: "Mucha concentración en cada momento del partido, en los saques de esquina, las faltas, cada segundo del partido, jugando bien y seriamente".