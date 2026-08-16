Los problemas que debe resolver José Mourinho en el Real Madrid: de las peleas a lo de Vinicius y Mbappé
Mourinho afronta un año cargado de objetivos en el Real Madrid
El gran beneficiado en el Real Madrid tras el fichaje frustrado de Rodri Hernández
El Real Madrid disputa este domingo su último amistoso de pretemporada, ante el Schalke 04, y lo hará por primera vez con toda la plantilla de vuelta de sus vacaciones a la espera de ir recuperando lesionados. El duelo en Gelsenkirchen será la última prueba antes de arrancar LALIGA EA Sports el próximo sábado tras aplazarse la jornada 1 y José Mourinho dará inicio a un año en el que tiene que resolver varios problemas. En el vídeo de la parte superior de la noticia puedes repasar los retos del técnico portugués, desde las peleas en el vestuario como la de Fede Valverde y Tchouaméni a la conexión Vinicius-Mbappé sin descuidar sus inolvidables ruedas de prensa.