Pepe Jiménez Sevilla, 16 AGO 2026 - 11:13h.

El árbitro apenas necesitó repeticiones para tomar la decisión

La reacción de Iturralde al penalti de Ure: del "amarilla al delantero" al "puede que le toque"

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Hubo absolutamente de todo en el Sánchez-Pizjuán. La cita del Sevilla ante el Rayo Vallecano este sábado contó con dos penaltis legales, un gol anulado, una expulsión y un penal, justo antes del descanso, rectificado por el VAR. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha publicado el audio de revisión y ha dejado claro que el colegiado del videoarbitraje entendió la situación de manera contraria a De Burgos Bengoetxea.

Porque el técnico de campo, perfectamente colocado, veía como Isaac Romero entraba en el área y Batalla, que se desentendía de la pelota, obstruía al punta del Sevilla derribándole en su intento de regate, pero el VAR entendió todo de manera contraria.

El canario Trujillo Suárez llamó a De Burgos Bengoetxea para comunicarle que, según su percepción, el guardameta no toca en ningún momento a Isaac Romero y es el delantero del Sevilla el que, en su carrera, acaba derribando a Batalla.

El árbitro apenas necesitó un par de repeticiones, después de varios minutos esperando que le llamasen para consultar el monitor, para comunicar que cambiaría su decisión y anularía el penalti, dándole el balón al Rayo Vallecano por falta del delantero.

La charla de García Plaza con De Burgos Bengoetxea

Este solo fue el primer punto de polémica en un encuentro que estuvo lleno de tensión. Tal era la intensidad que De Burgos Bengoetxea mantuvo una distendida charla con García Plaza aún sobre el césped tras el encuentro, dando lugar a todo tipo de interpretaciones.

El técnico del Sevilla fue el encargado de explicar que simplemente había pedido disculpas al árbitro por pedir una mano previa a la expulsión de Kike Salas, aunque tras revisar la acción "estaba bien pitada".

Un bonito gesto de García Plaza en un fútbol en el que, habitualmente, ningún actor reconoce su error a pesar de ser consciente.