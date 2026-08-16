Pepe Jiménez Sevilla, 16 AGO 2026 - 00:48h.

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Luis García Plaza, entrenador del Sevilla, atendió a los medios de comunicación tras la victoria ante el Rayo Vallecano (2-1) contento, aliviado y con una clara idea de futuro en este equipo: "Ya nos quedan 40 puntos".

"El equipo ha arrancado muy bien, pero el gol llega como llega. No es un acierto de ellos, a veces cometes errores y eso le ha hecho daño al equipo. Después te pega otro bajón con el VAR y el penalti, el equipo psicológicamente ha tenido que ir peleando. Primero el gol, después el gol, después la expulsión... son tres circunstancias que te obligan a estar muy fuertes. En la segunda hemos estado muy bien, creo que es merecida la victoria", comenzaba explicando el técnico.

En este sentido, el técnico insistía en el mérito de su equipo en la remontada ante un equipo que "se conoce desde hace mucho tiempo".

Todas las palabras de Luis García Plaza

Arouna Sangante y su debut en el Sevilla: "No me miraba, lo ha tenido que pasar muy mal. Imagina debutar así después de su pretemporada. Ha pasado diez minutos malos, pero ha hecho una segunda parte buenísima".

El debut de Robbie Ure: "La acción del penalti, la jugada es de Manu Bueno. Es espectacular. Me sorprende que el mérito sea para Ure. Es de Manu, el 80% es de él. Nombradlo también, que parece que lo tenéis encasillado. Ha estado bien, nos ha dado todo, está un poco perdido, pero nos ha dado mucho".

Romper la racha en la primera jornada: "Me acuerdo con el Mallorca, que rompimos la tabla de puntos. El primer día también perdimos. Me alegro de romper la racha, pero son datos. Lo importante son los tres puntos. Ya quedan 40 puntos".

La importancia de las rotaciones: "En el fútbol moderno puedes cambiar a medio equipo. Hubo un momento en el que quería poner a Isaac con Robbie, pero tenía amarilla. Los cambios son importantísimos, la gente tiene que estar enchufada. Son muy importantes".

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"Hemos cambiado el sistema, me ha sorprendido el Rayo. Nos ha cambiado todo lo que habíamos trabajado, han jugado muy directo, nos han cambiado en la manera de presionar y no teníamos jugadores para igualarles. Hemos podido jugar con Agoumé en base y les hacíamos más daño. Aunque lo viésemos, lo habíamos hablado, pero aunque creas que lo explicas, a veces no es sencillo".

El ambiente en el Sánchez-Pizjuán: "El ambiente es cojonudo, está afición es cojonuda. Saben de esto, este no es el Sevilla de grandes fichajes, tontos no son. Saben lo que hay, saben que les vamos a necesitar, ahora tenemos tres más. Ellos saben lo que necesitamos".

La charla con De Burgos Bengoetxea: "He pedido mano en la expulsión de Kike, le he pedido disculpas, porque no era. Está bien pitada"

Chidera Ejuke y su situación: "No fue a Holanda porque estaba para salir, teníamos hasta el sustituto, estaba hablado con él, estaba muy cerca de salir. Teníamos hasta el sustituto, pero esa situación no salió"