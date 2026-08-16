Álvaro García se queja de la desigualdad arbitral en el Sevilla-Rayo: "Al revés, lo hubiera mirado bien"
Álvaro García no quedó contento con De Burgos Bengoetxea
El uno por uno y notas del Rayo Vallecano ante el Sevilla: varios suspensos y dos destacados sin suerte
El Rayo Vallecano terminó cayendo en el arranque de LALIGA EA Sports a pesar de haberse adelantando en el marcador con el 2-1 para el Sevilla de la jornada 1. Un encuentro cargado de polémica con dos penaltis señalados para los locales y otro anulado además de un tanto que no valió de Isi Palazón en un cóctel que no le gustó nada a Álvaro García, que señaló a De Burgos Bengoetxea en Movistar+.
Álvaro García, sobre el Sevilla-Rayo
Sensaciones del partido: "Ha habido tres penaltis... El partido ha sido igualado pero creo que con demasiado protagonismo para quien no tiene que ser protagonista".
Penalti de Lejeune: "No la he visto repetida, la cámara que teníamos ahí se ve súper lejos y no sé si ha sido o no ha sido. El mío sí ha sido, por ejemplo; el mío ha sido claro. Pero justo lo ha pitado súper rápido, a Randy no sé cuántas faltas le han agarrado y no le han pitado ni una... es continuamente. Antes de que Augusto cogiera el balón ya estaba contando los segundos... No puedo valorar mucho más".
Caída en la segunda parte: "Ellos tienen que apretar, están en su casa con su gente y van perdiendo y es lógico que tenían que apretar. El penalti tan temprano les ha dado un poco más de alas y, a nosotros, nos ha venido como un jarro de agua fría".
Falta de pegada del Rayo con 0-1: "Sí, hemos tenido otra de Randy o el gol anulado a Isi que ni lo revisa, ni se lo ha pensado, y creo que si hubiera sido al revés, sí lo hubiera mirado bien.
Partido especial para Álvaro García con la familia: "Para lo bueno y para lo malo he estado hoy. Contento cada vez que vengo aquí, evidentemente hoy están mis niños aquí que creo que es la primera o segunda vez que vienen. Al final en Madrid se complican los viajes, son pequeños y hoy están aquí aprovechando el finde de las vacaciones".