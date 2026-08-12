Celia Pérez 12 AGO 2026 - 10:45h.

Ambos clubes lo han hecho oficial este miércoles

Cuánto deja el fichaje de Pep Chavarría por el Chelsea en el Real Zaragoza

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Ya es oficial. El Rayo Vallecano ha hecho oficial este miércoles el acuerdo con el Chelsea para el traspaso de Pep Chavarría al club londinense. Xabi Alonso consigue así al sustituto de Marc Cucurella en banda cerrando su fichaje que viene a engrosar una cantidad importante en las arcas del conjunto franjirrojo. Eso sí, tendrá que repartir una parte con el Real Zaragoza.

La cantidad final apunta, según cuenta el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, a 19 millones de euros, más dos en bonus. Es decir, la operación ronda los 21 millones de euros, convirtiéndose así en el traspaso más caro que se ha dado nunca en el Rayo Vallecano. Una cuantiosa cantidad que además repercute en el Real Zaragoza, que guarda un 10% de la plusvalía del jugador. Por ello, de dicha cantiadad, a las arcas blanquillas recalarán unos 2,1 millones de euros.

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Hace ya cuatro años que el Real Zaragoza vendió a Pep Chavarría al Rayo Vallecano a cambio de tres millones de euros. Después de haber vivido dos temporadas como blanquillo, previamente procedía del Olot en una operación dirigida por Lalo Arantegui, el club le dio salida al cuadro franjirrojo guardándose un porcentaje por una futura venta. Ahora, tras cuatro temporadas en el Rayo emprende una nueva aventura de la mano de Xabi Alonso en el Chelsea.

El deseo de Chavarría es disfrutar de una competición tan atractiva como la Premier League. El recién llegado Xabi Alonso también desea tenerlo en su vestuario y ahora ya está todo cerrado para que se pueda llevar a cabo el deseo de ambos.

Así comunica el Rayo la salida de Pep Chavarría

"Rayo Vallecano de Madrid y Chelsea FC han alcanzado un acuerdo para la transferencia definitiva de Pep Chavarría.

Desde el Club le deseamos a Pep la mejor de las suertes en su nueva etapa".