Mr. Asubío explica la novedad en las designaciones arbitrales

Celia Pérez 11 AGO 2026 - 17:42h.

Trae una importante novedad esta temporada

Mr. Asubío adelanta la nueva norma de los balones en LALIGA y la clave de los chips: "Por fin"

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Las designaciones esta temporada 2026/2027 van a traer una importante novedad en la designación de árbitros de campo y de VAR. El CTA ha decidido incluir a la IA para tener en cuenta ciertos valores a la hora de elegir un colegiado y otro para los partidos. Eso sí, luego la propuesta siempre será revisada por un comité de expertos que mantendrán o modificarán. Todo ello lo explica Mr. Asubío en el ElDesmarque.

"Va a parecer la IA. La IA va a parecer en las designaciones. ¿De qué manera? Va a recomendar árbitros y a los de VAR dependiendo de los criterios que le pongan. Básicamente le van a decir: oye si el primer partido de Liga de Primera división, por ejemplo el Alavés-Getafe, si fuera la jornada 20, ponle a los árbitros de campo y de Var, que quitasen al Alavés las tres o cuatro jornadas anteriores, que quitasen al Getafe, las cuatro jornadas anteriores. teniendo en cuenta para que no se lo pongan tan próximo una designación arbitral a otra a un equipo. O si pita el Alavés-Getafe, que no pitase al Alavés en casa sin pitarlo fuera antes de repetir al Alavés en casa. O lo mismo con el Getafe", comenzó explicando.

"Por ejemplo, me viene a la cabeza que el año pasado, Oliver de la Fuente Ramos, que era un árbitro VAR, normalmente de Segunda división, pitó en varios partidos seguidos al Dépor, tres o cuatro, me inclino a decir incluso cinco jornadas seguidas. Eso evidentemente no casa bien. Si tu tienes una jugada dudosa en esa seguidilla de partidos, a lo mejor estás condicionado para el siguiente", añadió.

"Esto lo que hace la IA es pulir que no ocurra esto. Una vez que la IA proponga un árbitro, hay expertos para aceptar esa designación o modificarla. Son Fran Soto, presidente del CTA, y dos como consejeros, Gregorio Manzano y Fernando Texeira. Ellos tres son realmente los que eligen a los árbitros. La IA entra para recomendar y luego está en la mano de estas personas tomarla en consideración o modificar lo que propone la IA", finalizó.