Alberto Cercós García 05 AGO 2026 - 15:40h.

El experto arbitral analiza en ElDesmarque todo lo que trae consigo la nueva temporada

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La temporada 2026-27 de LALIGA llega con importantes novedades arbitrales que pueden cambiar algunas situaciones habituales sobre el terreno de juego. Mr. Asubío, experto arbitral y colaborador de ElDesmarque, desgrana las nuevas normas que deberán tener en cuenta jugadores, entrenadores y aficionados, con especial atención a las medidas destinadas a reducir las pérdidas de tiempo y agilizar el juego. Entre ellas destaca el endurecimiento de los tiempos en sustituciones y saques, mientras que la llamada ‘Ley Vinicius’, que contempla sancionar a los futbolistas que se cubran la boca al hablar con un rival, se queda finalmente fuera de LaLiga.

Una de las grandes novedades estará precisamente en la conocida como ‘Ley Vinicius’. A diferencia del criterio que aplicó la FIFA en el Mundial, en LALIGA taparse la boca durante una conversación con un rival no será motivo de tarjeta roja. “No se sabe realmente lo que dice un jugador a otro como para castigarlo de una manera tan brusca”, explica Mr. Asubío. El CTA considera que la acción debe castigarse con amonestación si el árbitro, el cuarto árbitro o un asistente la detecta en directo, pero nunca podrá ser motivo de expulsión ni podrá intervenir el VAR para enviar al colegiado al monitor por este motivo. También se introduce una medida para combatir las pérdidas de tiempo de los porteros: si un guardameta aparenta estar lesionado, el entrenador tendrá diez segundos para elegir a un compañero que abandone el terreno de juego; de no hacerlo, será el capitán quien tenga que salir.

No serán las únicas modificaciones que deberán tener en cuenta los equipos durante la temporada. Las pausas de hidratación se mantendrán cuando se superen los 32 grados antes del partido y se cumplan las condiciones establecidas, mientras que el VAR amplía sus posibilidades de actuación en determinados supuestos, como una segunda amarilla que implique una expulsión incorrecta, un error de identidad o un saque de esquina mal señalado, aunque no podrá revisar los saques de meta. Además, se fijan nuevos límites temporales para agilizar el juego: cinco segundos para ejecutar un saque de banda, un minuto para los saques de meta, diez segundos para efectuar una sustitución y un mínimo de un minuto fuera del campo para los jugadores que hayan sido atendidos por una lesión.

Todo ello responde a un mismo objetivo: reducir las pérdidas de tiempo y conseguir que el balón esté más tiempo en juego. “Con esto tenemos las herramientas para conocer y saber lo que van a aplicar los colegiados”, resume Mr. Asubío, que pone el foco en unos cambios que pueden afectar a situaciones muy habituales durante un partido. Desde las protestas y los enfrentamientos entre futbolistas hasta las lesiones, los saques o las sustituciones, los árbitros tendrán nuevos criterios para tratar de agilizar el juego y los equipos deberán adaptarse desde el primer encuentro de la temporada.