Celia Pérez 05 AGO 2026 - 14:20h.

Chema Aragón habla del guardameta del Athletic Club

El Valencia aprieta por Andoni Gorosabel con una gran ventaja y un 'favor' del Athletic

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El Athletic Club de Edin Terzic sigue tomando forma tras una buena parte de la pretemporada ya trabajada, pero en las oficinas del club aún queda trabajo por hacer dentro de la plantilla en lo que se refiere a la operación salida. A la reciente marcha de Mikel Vesga, Mikel González le busca acomodo también a Julen Agirrezabala. Tras su periodo de cesión en el Valencia, el joven guardameta ha regresado a un cuadro franjirrojo que trata de encontrarle una nueva salida este verano.

Trabaja en Lezama junto al resto del equipo, pero no entra en las convocatorias para los respectivos amistosos y ante este escenario no son pocos los clubes que se han interesado en él. Celta o Dépor han estado atentos a su situación, aunque también el Racing de Santander, tal y como ha confirmado Chema Aragón este miércoles. El director deportivo del club cántabro ha admitido el interés en el guardameta y ha reconocido la imposibilidad de llevar a cabo la operación.

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"No te puedo desmentir ni decirte que sí en cada nombre que sale hoy en día porque ya no es lo que sacáis vosotros, sino lo que sale en las redes. Estaríamos aquí hasta el último día del mercado desmintiendo", comenzó destacando en la presentación de Yassir Yabiri.

"Sí es verdad que Julen era nuestra primera opción. Lo sabe tanto el futbolista, como su agente ,como el Athletic. Es una operación que es inviable económicamente las condiciones que planteaba el Athletic, con lo cual las miras están puestas ya en otro tipo de objetivo", apuntó ante los medios de comunicación presentes.

La cesión de Agirrezabala en el Valencia no fructificó y el equipo che no se decantó finalmente por ejercer su opción de compra. Ahora Terzic tampoco cuenta con él y el Athletic busca una salida que por el momento se le está complicando más de lo esperado.