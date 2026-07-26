Los cuatro jugadores sin sitio con Terzic en el Athletic a los que busca salida Mikel González

Joaquín Anduro 26 JUL 2026 - 19:32h.

Ninguno ha tenido minutos en esta pretemporada con Terzic

Los deberes que le pone Edin Terzic a los jugadores del Athletic: "Lo eché en falta"

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El Athletic Club de Edin Terzic ya va tomando forma después de cuatro amistosos de pretemporada saldados con tres victorias y el empate de este sábado frente al Eibar. El técnico alemán moldea su equipo sobre el campo y le manda mensajes a Mikel González, con cuatro futbolistas sin sitio en la plantilla a los que el director deportivo debe encontrar destino en este mercado de fichajes.

Los jugadores que no cuentan para el preparador germano son Julen Agirrezabala, Andoni Gorosabel, Unai Vencedor y Mikel Vesga. Todos ellos han visto cómo crecía en los últimos tiempos la competencia en sus respectivas posiciones y están en la rampa de salida mientras el club bilbaíno espera ofertas convincentes para abrirles las puertas.

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La situación de los cuatro futbolistas sin sitio con Edin Terzic

El que parece más cerca de salir de San Mamés es Mikel Vesga, que estaría muy cerca de marcharse al Almería para buscar el ansiado ascenso indálico de vuelta a LALIGA EA Sports. El mediocentro pondría fin a 12 años en el Athletic, desde que llegó al filial procedente del Alavés, para buscar en Andalucía los minutos de los que no iba a disponer en el conjunto zurigorri.

Por una situación similar a la de Vesga pasa Julen Agirrezabala, cuya cesión en el Valencia no fructificó y el equipo che no se decantó finalmente por ejercer su opción de compra. El mediocentro y el portero no han participado en ninguno de los amistosos de pretemporada, dejando claro Edin Terzic que no cuenta con ellos para su primer año en Bilbao.

"Lo dije el primer día, no hablamos de nombres individuales. Lo que estamos haciendo es hablar con los jugadores y lo más importante es tener claridad. Hoy hemos visto a jóvenes teniendo minutos y si quieres darles oportunidades necesitas espacio para que lo hagan. Cada jugador conoce su situación en el club. Y lo más importante no es que lo sepa el público, sino los jugadores", destacó Terzic hace unos días por la situación de los dos futbolistas.

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Tampoco ha contado nada Unai Vencedor, que también ha vuelto al Athletic después de una cesión en la capital del Turia, en este caso en el Levante, con un año aún de contrato por delante. El mediocentro no ha participado en los amistosos y se ha entrenado al margen en Lezama cuando ha estado presente por lo que Mikel González tiene que resolver su situación con el recuerdo del pasado año, cuando el jugador esperó hasta el último día de ventana veraniega para marcharse al Levante.

El último de estos cuatro nombres es el de Andoni Gorosabel, que no ha participado por lesión en la pretemporada y por el que se ha interesado el Valencia dada su situación. La vuelta de Hugo Rincón tras su cesión al Girona y la presencia de Jesús Areso le dejan como el teórico tercer lateral diestro de la plantilla aunque Terzic podría esperar a verle en acción una vez se recupere antes de tomar una decisión definitiva.