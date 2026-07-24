Pablo Sánchez 24 JUL 2026 - 21:12h.

El Athletic encuentra solución a uno de sus debates de mercado: el dilema de la fórmula

No ha tenido minutos en ninguno de los tres amistosos disputados hasta la fecha

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Entre partidos y entrenamientos, la pretemporada del Athletic sigue su curso mientras desde las oficinas se trabaja en diversos detalles relacionados con la plantilla. Aún quedan piezas por encajar en este nuevo proyecto de Edin Terzic, bien en materia de fichajes y también de salidas. En este sentido, hay dos jugadores que podrían tener las horas contadas en San Mamés como son Julen Agirrezabala y Mikel Vesga.

El futuro de Vesga parece haber tomado forma en las últimas horas. Tal y como informa Onda Vasca, el mediocentro estaría cerca de poner rumbo a LALIGA HYPERMOTION para enrolarse en el Almería, club cuyo proyecto volverá a ser uno de los más ambiciosos de la categoría esta próxima temporada. Se desconocen más detalles al respecto de dicha operación.

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Lo que sí queda claro es que Edin Terzic no cuenta con ninguno de los dos. En la sesión de este viernes el centrocampista volvió a ausentarse mientras se aclara su destino. Tampoco han tenido minutos en los tres amistosos disputados hasta la fecha, lo que supone una clara declaración de intenciones por parte del técnico alemán. Es probable que pronto se conozca, al menos, el destino de un Mikel Vesga que dejará atrás casi toda una vida ligada al conjunto rojiblanco.

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La opinión de Edin Terzic

Durante su última rueda de prensa, el técnico germano no hizo demasaido hincapié en la pregunta que le formularon sobre por qué no habían tenido minutos ni Julen ni Mikel en ninguno de los amistosos, en referencia a una posible salida veraniega.

"Lo que estamos haciendo es hablar con los jugadores y lo más importante es tener claridad. Hoy hemos visto a jóvenes teniendo minutos y si quieres darles oportunidades necesitas espacio para que lo hagan. Cada jugador conoce su situación en el club. Y lo más importante no es que lo sepa el público, sino los jugadores", comentó al respecto.