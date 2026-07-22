El Athletic pone el foco en ocho casos a resolver por Edin Terzic: hay situaciones especiales

Ángel Cotán 22 JUL 2026 - 09:17h.

La dirección deportiva escuchará la opinión del técnico

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El Athletic Club continúa engrasando la maquinaria. Con Edin Terzic a los mandos, el equipo de los leones da pasos en su particular puesta a punto con muchos jugadores en el foco. El técnico germano, además de adaptarse a su nuevo club, deberá tomar partido en decisiones de mercado sobre activos concretos. Y más allá de esta ventana estival, el flamante entrenador rojiblanco también deberá mojarse de cara al futuro.

En la dirección deportiva rojiblanca se prioriza en estos momentos la operación salida con futbolistas como Mikel Vesga a un paso de abandonar Bilbao. No obstante, el Athletic mira al futuro próximo y señala en rojo ocho casos concretos a resolver.

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El Athletic pone el foco en ocho casos a resolver por Edin Terzic

Como señala Deia, Ibaigane debe aclarar sus intenciones con hasta ocho futbolistas de la actual plantilla rojiblanca. En el equipo bilbaíno existen actualmente ocho contratos que expirarán al término de la presente temporada. En estas situaciones conviven futbolistas jóvenes con varios veteranos del equipo, y además, hay dos casos especiales.

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El cupo de los jóvenes lo lideran Peio Canales y Beñat Gerenabarrena. Las dos grandes esperanzas bilbaínas en la medular acaban contrato en junio de 2027, pero como apunta la citada fuente, el club extenderá sus vinculaciones con la posibilidad de ejecutar una ampliación de manera unilateral.

Entre los veteranos, Edin Terzic tomará partido en el futuro de Iñigo Ruiz de Galarreta y Álex Berenguer, dos pesos pesados cuyo rendimiento en el próximo curso será clave. Y entre los cuatro casos que restan, el club hace una clara división.

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Los centrocampistas Unai Vencedor y Mikel Vesga también están inmersos en su último año de contrato, pero salvo giro inesperado, sus situaciones se acabarán resolviendo este mismo verano. Los dos casos más especiales los encarnan Yuri Berchiche y Julen Agirrezabala. El lateral y capitán rojiblanco tiende a renovar su contrato año a año, por lo que habrá que esperar. En cuanto al portero, en Ibaigane le consideran un activo importante en el mercado, y aún con mucho futuro por delante, no se descarta una renovación previa a una salida.

Mikel Vesga, con su futuro en duda, vuelve al grupo

Berenguer y Ruiz de Galarreta trabajaron el pasado martes a las órdenes de Edin Terzic en un grupo en el que ha repetido Mikel Vesga, que volvió el lunes tras varias sesiones al margen, y en el que además de los mundialistas tampoco han estado los lesionados Dani Vivian, Maroan Sannadi, Nico Serrano y Andoni Gorosabel.

Estos cuatro futbolistas se perfilan como bajas seguras para el amistoso de este miércoles en Las Llanas frente al Sestao River (19.30 horas), tercer test de preparación de los ocho que tiene programados el Athletic en la pretemporada.