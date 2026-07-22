Loren Juarros persigue el fichaje de Alberto Moreno con un doble hándicap para el Málaga

Ángel Cotán 22 JUL 2026 - 08:26h.

Su situación contractual invita a realizar la operación

El Málaga pacta a Carlos Dotor y Loren Juarros apuesta por dos fichajes: hay una duda

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El Málaga CF no quiere bajar el ritmo en su particular mercado de verano. Tras unas semanas de bloqueo, justificadas por la desventaja en los tiempos que provocó el ascenso de categoría a LALIGA EA Sports por la vía de playoff, Loren Juarros se ha enfundado el mono de trabajo. El club costasoleño oficializó los fichajes de Fernando Calero y Juan Cruz, así como el regreso de Carlos Dotor el pasado martes, y ahora centra todos los esfuerzos en cubrir la principal necesidad de Juanfran Funes.

Reforzar el lateral izquierdo es la gran prioridad malaguista en estos momentos. La dirección deportiva boquerona contactó con el Celta de Vigo para interesarse por la situación de Manu Sánchez, pero el deseo del jugador era claro y acabó regresando al Levante.

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Otros nombres trascendieron en esta búsqueda de laterales, como el del joven futbolista de la Real Sociedad Jon Balda, pero Loren Juarros estaría buscando un perfil con experiencia en la élite y ahí emerge la posibilidad de Alberto Moreno.

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Loren Juarros persigue el fichaje de Alberto Moreno

Tal y como avanza el compañero Ignacio Cáceres de CanalSur Deportes, el Málaga persigue el fichaje del futbolista sevillano de 34 años. Con experiencia en grandes clubes europeos, y tras un último paso por el Como italiano, el lateral izquierdo está abierto a un nuevo capítulo en su carrera deportiva y desea jugar en España.

Su condición de agente libre llama la atención de clubes como el Deportivo de A Coruña, aunque los herculinos tienen a Angeliño como prioridad. Eso sí, la citada fuente añade la doble y difícil competencia que tendrá Loren Juarros por este fichaje.

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Deportivo Alavés y Rayo Vallecano apuntan el nombre de Alberto Moreno en sus agendas. En el caso del equipo de la franja, la salida de Pep Chavarría motivaría una ofensiva por el futbolista sevillano. Y todo ello sin descartar a un Dépor que tampoco se cae de la puja. Hay partido.