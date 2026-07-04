Loren Juarros busca en el Celta una solución en defensa: los pros y contras del Málaga

Ángel Cotán 04 JUL 2026 - 18:34h.

El lateral izquierdo, prioridad veraniega para el club costasoleño

El Celta y Carlos Dotor coinciden en el plan de mercado: la estrategia del Málaga

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El Málaga CF mantendrá el bloque en su regreso a LALIGA EA Sports. La prioridad del cuerpo técnico y la dirección deportiva pasaba por retener al talento de la plantilla costasoleña, pero también por "tapar huecos". Loren Juarros no arroja grandes pistas públicamente aunque el líder de la parcela deportiva ya se mueve por toda una necesidad.

Una vez oficializadas las salidas de Víctor García y Jokin Gabilondo, llega el momento de las incorporaciones en la retaguardia. El club boquerón marca como prioritaria la llegada de un nuevo lateral izquierdo y ya hay un nombre sobre la mesa de la dirección deportiva.

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Loren Juarros busca en el Celta una solución en defensa

Tal y como avanza MARCA, el Málaga está interesado en el fichaje de Manu Sánchez. Recién regresado al Celta de Vigo tras una notable cesión en el Levante, el lateral madrileño está en la rampa de salida celeste tras la llegada de Javi Galán. A sus 25 años, y con dos años de contrato por delante en Balaídos, la intención de Marco Garcés no es otra que repetir fórmula.

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El Celta estaría abierto a una nueva cesión del defensor, un tipo de operación que encaja en los parámetros de Loren Juarros. Este hecho, unido a la experiencia adquirida por el propio jugador, encarnan los grandes pros del Málaga por el fichaje de Manu Sánchez. Aunque también hay contras.

La competencia por el lateral izquierdo es el gran escollo a superar por el club costasoleño. El Levante está muy interesado en el regreso del defensa en calidad de cedido. Manu Sánchez ha entrado en los planes de Luís Castro en el Ciutat de València, lo que complicaría en demasía su aterrizaje en La Rosaleda si el club granota apuesta formalmente por él. Pese a las dificultades, el Málaga apunta el nombre del madrileño como solución a una de las grandes necesidades del equipo de Juanfran Funes en este mercado de verano.