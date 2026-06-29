El Celta y Carlos Dotor coinciden en el plan de mercado: la estrategia del Málaga

Ángel Cotán 29 JUN 2026 - 20:50h.

El mediocentro cayó de pie en La Rosaleda tras acumular varias cesiones

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El Celta de Vigo lleva semanas enfocado en la operación salida. Con grandes nombres en el mercado en este asunto como el de Ilaix Moriba, la dirección deportiva olívica avanza lentamente por nuevas incorporaciones priorizando casos concretos de su actual plantilla. En el centro del campo, además de Aleix Febas, se cocinan más llegadas sin obviar la situación de un regreso que se ha confirmado este lunes.

Carlos Dotor y el Málaga CF han puesto fin a su periodo de cesión tras una temporada exitosa tanto en lo colectivo como en lo individual para el madrileño. El mediocentro se ha adaptado a la perfección a la ciudad costasoleña y ha mostrado su mejor versión con Juanfran Funes tras encadenar varias cesiones como celeste.

Con contrato hasta junio de 2028, Marco Garcés y el entorno del futbolista se sentarán a lo largo de la pretemporada, aunque el plan inicial parece más que claro. Y salvo cambio en la hoja de ruta inicial en el mercado veraniego, los deseos del Celta y de Carlos Dotor coinciden.

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El Celta y Carlos Dotor coinciden en el plan de mercado

Según avanza el Diario AS, la despedida entre el Málaga y Carlos Dotor no es definitiva. O al menos esa es la intención de las partes, pues el centrocampista está feliz en el club de Martiricos y estaría dispuesto a repetir destino. Por su parte, Claudio Giráldez tiene otras preferencias actualmente en esa demarcación, por lo que el club olívico no pondría obstáculos a su salida.

Eso sí, tal y como avanzó este periódico, el Celta ha tasado al futbolista en una cantidad superior al millón de euros. Con dos años de contrato por delante, este verano se antoja como una de las últimas oportunidades de ingresar traspaso por un activo que no ha triunfado en Balaídos.

La estrategia del Málaga pasa por jugar con los tiempos en una operación que apunta a definirse en los últimos días del mercado veraniego. Ahí deben bajar las pretensiones del Celta por un centrocampista que no cuenta y que ve con buenos ojos volver a vestir de blanquiazul.

El 'adiós' del Málaga CF al centrocampista

A través del siguiente comunicado oficial, el club costasoleño despidió al futbolista al término de su contrato de cesión: "Carlos Dotor pone fin a su etapa en el Club en una andadura exitosa, tanto en lo personal como en lo colectivo, cedido este año por el RC Celta.

El centrocampista madrileño ha sido titular asiduo en el once, ofreciendo un rendimiento notable y constante en la medular. En 40 encuentros oficiales ha vestido la camiseta malaguista, 35 (un gol, cuatro asistencias) de ellos en LALIGA HYPERMOTION.

Su entendimiento y compenetración en la zona ancha con Izan Merino y Dani Lorenzo ha sido fundamental para Juanfran Funes, y clave de cara al brillante ascenso del equipo a LALIGA EA SPORTS.

El Málaga Club de Fútbol agradece el trabajo, compromiso y profesionalidad de Carlos Dotor y le desea la mejor de las suertes en su futuro personal y deportivo. ¡Gracias, ‘Doti’!".