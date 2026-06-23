Marco Garcés se cubre las espaldas en el Celta con una opción factible en el Valencia

Ángel Cotán 23 JUN 2026 - 10:31h.

El nombre de Ilaix Moriba sigue calentándose en el mercado

El Celta deja clara su postura de mercado por Ilaix Moriba

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El Celta de Vigo avanza sigilosamente en su particular mercado de fichajes. Tras iniciar el verano con la llegada del codiciado Aleix Febas, la dirección deportiva que comanda Marco Garcés se mueve por un defensa central, y en otra escala de importancia, también un portero que eleve la competencia. Y todo ello sin obviar una operación salida que en los últimos días se está calentando.

Concretamente por Ilaix Moriba, uno de los grandes activos celestes en el mercado. El centrocampista guineano ha recuperado la sonrisa en Balaídos, pero sobre todo su fútbol bajo las órdenes de Claudio Giráldez.

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Un buen hacer sobre el terreno de juego que ha movido su nombre en el mercado. En el tramo final de campaña se especulaba con una posible ofensiva del Aston Villa de Unai Emery por el centrocampista del Celta, pero finalmente ha sido el Galatasarary, en una información adelantada por el periodista Ángel García, el primero en moverse formalmente.

Por el momento, la salida de Moriba no está ni mucho menos cerca. El Celta habría rechazado la primera propuesta turca y solo dejaría marchar al guineano por una cantidad superior a los veinte millones de euros. A la espera de una nueva intentona, Marco Garcés mira a Valencia.

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La opción que el Celta de Vigo apunta en el Valencia CF

Según informa Nòs Diario, André Almeida es una de las opciones que maneja la dirección deportiva olívica como posible recambio de Ilaix Moriba. Tras sufrir una gran pérdida de protagonismo sobre el terreno de juego, el Valencia CF estaría por la labor de buscar una salida para el futbolista portugués. No es el único nombre que maneja el club vigués en esta demarcación, pues también ha sido relacionado con el marroquí Azzedine Ounahi.

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Por el momento, el interés del Celta en el jugador valencianista no es más que un movimiento para cubrirse las espaldas ante su posible gran venta del verano. Con contrato hasta junio de 2029, el Valencia tiene la sartén por el mango en unas hipotéticas negociaciones por André Almeida.