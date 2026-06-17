Marco Garcés acude a Brasil por un fichaje ilusionante para el Celta: el precio es un escollo

Ángel Cotán 17 JUN 2026 - 08:12h.

Reforzar la zaga, una auténtica prioridad celeste

El fichaje en defensa que se despeja para el equipo olívico

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La prioridad del Celta de Vigo en el mercado de fichajes veraniego está clara. Tras reforzar el centro del campo gracias a un movimiento rápido por Aleix Febas, y sin descartar más operaciones interesantes en esta zona del campo, todos los huevos se colocan en la cesta de la defensa. A expensas de lo que deparen las ofertas por activos que sí cuentan en la primera plantilla olívica, Marco Garcés busca como mínimo un central y acude a Brasil.

Hasta ahora, la dirección deportiva viguesa estaba siendo asociada con el mercado nacional, tanto en LALIGA EA Sports como en LALIGA Hypermotion. Ahora, según informa el experto en fichajes Rudy Galetti, el Celta está en la carrera por un zaguero argentino de presente y futuro.

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Marco Garcés acude a Brasil por un fichaje ilusionante

Se trata de Santiago Ramos Mingo, futbolista de 24 años con contrato hasta diciembre de 2029 en el Esporte Clube Bahia. El club brasileño forma parte del City Group desde hace tres años, al igual que Girona y el propio conjunto de Manchester. Un hecho que evidencia su músculo económico y que le permite foguear a talentos de futuro como el citado futbolista argentino.

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Según la citada fuente, el Celta está entre los clubes interesados por el fichaje del central, al igual que Fenerbahce y Udinese. Las actuaciones de Ramos Mingo en la primera categoría brasileña están llamando la atención de clubes europeos.

Se trataría de un fichaje ilusionante, pues al argentino se le vislumbra una interesante proyección, pero a la vez bastante difícil. El City Group no se caracteriza por ser un cómodo vendedor y la salida de Santiago Ramos Mingo podría superar los diez millones de euros. Por el momento no hay propuesta formal, pero el Celta sigue peinando el mercado en busca del necesario defensa central y acude a Brasil.