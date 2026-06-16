Ángel Cotán 16 JUN 2026 - 17:31h.

Reforzar el eje de la zaga, tarea importante este verano

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Marco Garcés afronta un mercado de fichajes sin excesivas urgencias, pero con parcelas a reforzar. Adelantado el trabajo en la medular con la incorporación de Aleix Febas, el responsable de la parcela deportiva del Celta de Vigo pone el foco en el eje de la zaga. A expensas de conocer qué ocurrirá con Carl Starfelt y su último año de contrato como futbolista olívico, en A Sede se despeja uno de los dos caminos que conducen a sus objetivos en defensa.

Desde el pasado mercado invernal, la dirección deportiva estableció el perfil de defensor central que buscan. Jugar en este Celta implican riesgos en la zaga derivados del excesivo protagonismo con balón y la distancia entre la primera línea y la portería.

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Jugadores con buen trato de balón, pero además que se sientan cómodos defendiendo a sus espaldas. Dos características básicas para encajar en el esquema de Claudio Giráldez y que se reflejan en dos nombres en la agenda de Marco Garcés. Eso sí, las operaciones irían a ritmos opuestos.

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El Celta acecha al nuevo central por dos caminos opuestos

Hay más nombres, pero los dos zagueros titulares de la UD Las Palmas en la pasada LALIGA Hypermotion están muy bien posicionados. Sobre todo Mika Mármol, aunque esta operación no se antoja nada sencilla y demandará pagos extra. Con la condición de agente libre y escasos 24 años, el de Terrassa suma más de diez equipos interesados en su fichaje entre España y el extranjero.

No obstante, el otro camino que conduce al refuerzo en el eje de la zaga se ha despejado. Según avanza el Diario AS, el equipo pío pío ha cambiado de opinión con Sergio Barcia y no ejecutará la opción de compra que mantenía por contrato.

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El Celta, que hace meses ya preguntó por su situación, temía que Las Palmas adquiriese los derechos federativos del futbolista vigués e hiciera negocio encareciendo el producto en el mercado. Ahora, Sergio Barcia deberá regresar al Legia de Varsovia, donde no cuenta y solo le resta un año de contrato. La opción de compra canaria rondaba el millón y medio de euros. Ahora, Marco Garcés podría conseguir su fichaje por algo menos.