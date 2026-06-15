El Castellón traslada un requisito a Celta y Deportivo por Álex Calatrava: alternativa abierta

Ángel Cotán 15 JUN 2026 - 20:27h.

El entorno del jugador ve probable su salida este verano

Los clubes que pelean el fichaje de Álex Calatrava

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Celta de Vigo y Deportivo de La Coruña volverán a encontrarse la próxima temporada en LALIGA EA Sports tras muchos años sin medirse en choque oficial, pero el primer derbi gallego del curso se está jugando en los despachos. Celestes y blanquiazules están en la pelea por Álex Calatrava, uno de los futbolistas más deseados de la categoría de plata. Y el CD Castellón, consciente del interés gallego, traslada un requisito.

El nombre del centrocampista ofensivo lleva tiempo en la agenda de Marco Garcés. El pasado verano, el Celta ya se interesó por su fichaje, pero finalmente no hubo acuerdo y el director deportivo olívico optó por otras incorporaciones. Ahora, con las arcas más nutridas tras repetir clasificación europea, en Balaídos están muy atentos al futuro de Calatrava.

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En el Dépor conocen muy bien al futbolista de Parets del Vallès tras enfrentarse en las últimas campañas en LALIGA Hypermotion. Fernando Soriano, pese a ser un recién ascendido, tiene margen de movimiento en el mercado veraniego y no se baja de la carrera por el mediapunta.

El requisito del Castellón a Celta y Deportivo por Álex Calatrava

Y entre ambos, está el CD Castellón. Según avanza SER Deportivos Castellón, el conjunto orellut no es ajeno a estos rumores de mercado y traslada su requisito a los interesados en el fichaje de Álex Calatrava. Además de Celta y Deportivo, Espanyol y Osasuna también están en la pelea por el talentoso y goleador centrocampista ofensivo.

El Castellón no regalará a su jugador y se aferra a la cláusula de rescisión. El equipo que quiera incorporar en sus filas a 'Cala' deberá poner cinco millones sobre la mesa. Pese a este requisito del club, el entorno del jugador desliza que es probable que este verano cambie de aires.

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Además, la citada fuente no descarta una alternativa en esta operación. El CD Castellón no descarta ingresar un porcentaje fijo por Álex Calatrava y escucharía fórmulas para abaratar el coste de la cláusula con la incorporación de algunos futbolistas. El partido por una de las sensaciones de la Segunda División ha comenzado.