El Deportivo define diez fichajes que busca en el mercado: la lista de la compra de Fernando Soriano

Ángel Cotán 12 JUN 2026 - 10:05h.

Todo queda sujeto a posibles salidas, pero esta es la hoja de ruta herculina

Derbi gallego por el fichaje de Álex Calatrava entre una lluvia de intereses: un precio goloso

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El Deportivo de La Coruña se postula como uno de los grandes animadores del mercado de fichajes en LALIGA EA Sports. Sin cometer locuras y con ejemplos cercanos de equipos recién ascendidos que acabaron condicionando toda su temporada por decisiones en los despachos. La dirección deportiva que lidera Fernando Soriano tiene muy definida su hoja de ruta, y aunque con alternativas si se producen salidas inesperadas, los diez fichajes que se buscan están marcados.

Realmente, nueve mas uno. Teun Gijselhart está muy cerca de oficializar su llegada a A Coruña. De hecho, el joven centrocampista ya habla del Dépor y su afición, aunque aún hay que limar detalles en la operación con el jugador.

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Esta incorporación, salvo giro inesperado, apunta a ser la primera del verano herculino, pero habrá muchas más. Si el propio mercado no altera el plan inicial de Fernando Soriano, el club coruñés realizará nueve incorporaciones más.

El Deportivo define los diez fichajes que busca en el mercado

Según informa La Opinión A Coruña, el director deportivo blanquiazul tiene muy marcados los refuerzos que hacen falta en la primera plantilla, puesto por puesto. Comenzando por la portería donde el Deportivo busca un portero de nivel que eleve la competencia entre Álvaro Ferllo y Germán Parreño. Sin abandonar el campo propio, cuatro incorporaciones más están sobre la mesa de Soriano.

La línea defensiva apunta a sufrir una revolución importante, y a expensas de las salidas, se buscan dos laterales, uno para cada perfil, así como dos centrales. A la espera de conocer la decisión final del Dépor por Dani Barcia y una posible cesión, este es el plan 'A' en la zaga.

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El centro del campo goza de buena salud y sobre todo mucho talento, pero hay un perfil que se busca en el mercado estival. Antonio Hidalgo demanda un nuevo pivote que equilibre el fútbol de ataque en la Primera División. Y como este deporte se decide en las áreas, Fernando Soriano redondearía su particular ventana de transferencias con un extremo diestro y dos delanteros, según la citada fuente. Diez fichajes que demandan un esfuerzo económico, aciertos y paciencia.