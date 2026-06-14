Celia Pérez 14 JUN 2026 - 23:00h.

El seleccionador ha pasado por rueda de prensa en la previa al duelo contra Cabo Verde

El presidente de la federación marroquí reta a Lamine Yamal: "Para ver si eligió bien"

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Luis de la Fuente ha pasado este domingo por rueda de prensa para analizar la previa del duelo ante Cabo Verde. La selección ya cuenta las horas para su debut en el Mundial pendiente de un once en el que no estará Lamine Yamal. El técnico riojano ha actualizado el estado del extremo culé y ha respondido a las preguntas que han copado las informaciones con el posible fichaje de Marc Cucurella por el Real Madrid.

“La mejor noticia es que Lamine está en perfectas condiciones, siguiendo el plan previsto. Está fantásticamente, entrenando muy bien. Para mañana están todos disponibles. Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz no estarán de inicio, pero veremos cómo se desarrollará el encuentro y su aportación al equipo”, dijo en rueda de prensa.

“Han vivido un proceso de recuperación parecido. Nico y Lamine -Yamal- tienen una gran relación y han sido felices. Ellos, y Víctor, si el partido lo demanda”, añadió.

“Estamos siguiendo las indicaciones de los médicos. E indican que Lamine Yamal está para jugar mañana sin ningún contratiempo, aunque el fútbol es una actividad de riesgo. Está en perfectas condiciones de jugar mañana. 90 minutos no, pero sí para participar en base al momento del partido”, amplió sobre Lamine Yamal.

Luis de la Fuente esquiva el fichaje de Cucurella por el Real Madrid

De lo que no quiso hablar es de la posibilidad de que Marc Cucurella fiche por el Real Madrid y destacó que, para él, se trata de “un valor seguro” al que conoce desde los 17 años. “Cucurella… no hablo de los clubes. Para la selección, Cucurella es un valor seguro. Es una apuesta convencida. Lleva con nosotros, y conmigo especialmente, desde que tiene 17 años. Sé de su potencial y su capacidad de gestionar momentos difíciles. Es un valor seguro. Para la selección es uno de los mejores laterales izquierdos del mundo”, dijo en rueda de prensa.

Un Cucurella cuyo futuro está en el foco el día antes de que España debute en el Mundial, después de que el periodista Fabrizio Romano, especializado en información de traspasos, informase de que el equipo presidido por Florentino Pérez se adelantó a otros clubes europeos por su fichaje.

Una situación sobre el futuro de Cucurella que Luis de la Fuente asegura que no afecta a su equipo. “Conozco muy bien a todos los jugadores y sé de su compromiso y profesionalidad. Esto ya lo hemos vivido en la Eurocopa con otros compañeros y lo vivimos con una naturalidad que no genera ningún contratiempo ni situación incómoda. Nada del equipo haría nada que pudiera perjudicar al resto del equipo. Si es una buena noticia para Cucurella o surge para otro compañero nos alegramos”, declaró