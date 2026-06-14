Raúl Asencio celebra el fichaje de Bernardo Silva y se ilusiona con José Mourinho

Joaquín Anduro 14 JUN 2026 - 17:02h.

Raúl Asencio repasa la actualidad del Mundial y del Real Madrid

Ancelotti ya afronta las primeras críticas en la selección brasileña con Endrick: "Decepcionante"

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El Gran Premio de Barcelona-Cataluña en Montmeló ha contado con la presencia de numerosas caras conocidas fuera de la Fórmula 1 como Marc Márquez o el futbolista del Real Madrid Raúl Asencio. El central ha concedido una entrevista a David Ibáñez y ElDesmarque en la que ha tocado numerosos temas, desde el debut de la Selección Española en el Mundial 2026 hasta el nuevo proyecto merengue con José Mourinho a los mandos.

El grancanario llegó a ir convocado a una lista de Luis de la Fuente sin llegar nunca a ser un fijo en sus planes, algo que no le impide como español apoyar a la Roja en la cita norteamericana: "Desde aquí, como español y como admirador, apoyar a la selección, que les deseo lo mejor, que lleguen a la final y puedan ganar y a celebrarlo todos juntos".

España debutará este lunes ante la debutante Cabo Verde en un encuentro de claro favoritismo español para el que Raúl Asencio ve un triunfo claro de los hombres de Luis de la Fuente a la hora de hacer un pronóstico: "4-0 ganamos, lo veo bien".

Raúl Asencio, ilusionado con el proyecto de Mourinho en el Real Madrid

De cara al Real Madrid, el zaguero merengue se muestra ilusionado con la llegada de José Mourinho recordando su impacto en su primera etapa allá por 2010: "Ahora, con el nuevo proyecto de Mourinho creo que es muy ilusionante y tengo muchas ganas de empezar. Yo era pequeño y lo veía, cómo cambió el equipo, la competitividad que introdujo en el club, la rabia y la garra... creo que son características que a mí me hacen como jugador".

"Muy ilusionado de empezar con él a la cabeza", confesó Raúl Asencio, que se muestra confiado en poder volver a ganar con Mou LALIGA EA Sports tras dos años con el título para el Barcelona: "Sí, por supuesto. Él hizo la del récord, vamos a por ella".

Por último, el defensor también respondió a la posible llegada de Bernardo Silva, para el que tuvo palabras de elogio: "Es muy, muy bueno, sería un salto de calidad para el equipo. Todo lo que venga lo recibiremos con los brazos abiertos y estamos seguros de que el proyecto que están haciendo es increíble".