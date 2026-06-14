Alberto Cercós García 14 JUN 2026 - 16:43h.

Desde 2024, Lewis Hamilton no ganaba en la Fórmula 1: el inglés se estrena con Ferrari con abandonos de Alonso, Antonelli o Leclerc

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Lewis Hamilton ha vuelto a saborear la victoria. El piloto de Ferrari se impuso este domingo en el Gran Premio de Barcelona, rompiendo una sequía que se prolongaba desde Spa en 2024 y logrando, además, su primer triunfo con Ferrari. El británico aprovechó una estrategia impecable y el momento decisivo de un coche de seguridad virtual para batir a George Russell y Lando Norris, que completaron el podio en una carrera marcada por la tensión y los giros de guion.

La prueba ha dejado varios golpes para la lucha por el campeonato. Kimi Antonelli, líder del Mundial hasta esta cita, abandonó cuando peleaba por las posiciones de honor, mientras que Charles Leclerc y Fernando Alonso tampoco vieron la bandera a cuadros, dejando una larga lista de retirados en Barcelona.

Carlos Sainz, por su parte, remontó desde una complicada posición de salida pero sólo pudo terminar 12º, fuera de los puntos. Con Russell segundo y Norris tercero, y con Hamilton sumando el máximo botín, la pelea por el título se aprieta de forma notable: hay Mundial, y mucho.

El 1x1 y las notas del Gran Premio de Barcelona

Lewis Hamilton (1º): 9'5. Ha vuelto. Desde finales de julio de 2024, el británico no se alzaba con la victoria en la Fórmula 1. Este triunfo está, además, cargado de simbolismo. Es la primera vez que gana con Ferrari, lo hace estando segundo en el Mundial de pilotos, recuperando la regularidad y la confianza. Ha cuajado una carrera perfecta en Montmeló, dejando atrás a los Mercedes con una estrategia perfecta. Se lo merece. El heptacampeón sonríe de nuevo.

George Russell (2º): 7. Y por fin la suerte está con él. Pese a terminar segundo, en esta ocasión el Mercedes que falló no fue el suyo. Una posición que sabe a gloria. Se quita un peso de encima y, sumado al abandono de Kimi Antonelli, se vuelve a meter en la lucha por el título.

Lando Norris (3º): 7'5. Podio inesperado para el vigente campeón. Seguramente se iba a confirmar con una cuarta posición, pero terminar tercero en Montmeló es un premio

Max Verstappen (4º): 8. Con un Red Bull que no está ni mucho menos para luchar por victorias y podios, roza la tercera posición. De menos a más. Sólido, pero aún lejos.

Oscar Piatri (5º): 6. Contrasta de manera radical con el podio de su compañero en McLaren. Le falta velocidad y suerte.

Carlos Sainz (12º): 3. Mala carrera del madrileño en particular y de Williams Racing en general. No han tenido su fin de semana, está claro. Lejos de los puntos y sin ningún síntoma de mejora. Estrategia complicada de gestionar. Termina algo más arriba de lo esperado por los abandonos finales de Charles Leclerc y Kimi Antonelli.

Kimi Antonelli (OUT): 4. Iba para notable alto hasta que su Mercedes ha dicho basta a falta de pocas vueltas para el final. Tras adelantar a su compañero y colocarse en segunda posición, el italiano pone fin a su estelar racha de victorias. Un abandono inesperado que pone 'chicha' al Mundial de F1.

Charles Leclerc (OUT): 4. Estaba para terminar entre los cinco primeros, algo que viniendo de la mala suerte que tuvo en clasificación hubiera sabido a gloria para el monegasco. Ferrari ya ha ganado en 2026, y eso le debe poner aún más las pilas.

Fernando Alonso (OUT): 4. Imposible tener más mala suerte y, aunque el AMR26 sea tan deficiente, es muy difícil aprobar al asturiano. Salía desde el pit-lane y solo pudo plantar cara ante los Cadillac. Mal. Muy mal. En la vuelta 41 tuvo que abandonar por problemas en la batería. Nuevo desastre en su última vez en Montmeló. Qué pena todo.

Aston Martin: 0. Ridículo tras ridículo. La escudería británica sigue sin dar un paso adelante y en Montmeló cierra una carrera con dos abandonos. Lance Stroll duró seis vueltas; Fernando Alonso, 41. Es la anticompetitividad de la F1 en el máximo esplendor.