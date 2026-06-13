Fernando Alonso podría volver a Alpine para cerrar su círculo en la F1 con Flavio Briatore: este es su Plan B

Alberto Cercós García 13 JUN 2026 - 11:29h.

Fernando Alonso sabe que en pocas semanas tendrá que decidir qué hacer en 2027: ¿punto y final, Aston Martin o Alpine?

Fernando Alonso no quiere pensar en si es su última vez en Montmeló: "Que sea un fin de semana para recordar"

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El futuro de Fernando Alonso en la Fórmula 1 sigue dando mucho de qué hablar. Con el Gran Premio de Barcelona como sala principal del fin de semana, el piloto asturiano está dejando muy claro que puede estar ante su última vez en Montmeló como piloto de F1. Algo que mucha gente podía prever, verle una temporada más y que ponga fin a su carrera deportiva. Pero con la proyección tan dramática de Aston Martin y Honda, ahora surge otra duda: ¿dónde estará en 2027?

Alonso termina contrato este 2026 con Aston Martin y, pese a que la relación parece idílica a nivel extradeportivo, la cruda realidad es devastadora. El 'hype' que existía con la nueva reglamentación y Adrian Newey terminó nada más empezar la pretemporada. Honda tiene parte de culpa, pero que la escudería británica no se lo esperase... también da que pensar. Todo, mientras Alonso apura cualquier opción más de aguantar para tener un coche ganador. Pero tal vez ni las posibles mejoras de verano o un cambio radical para 2027 sea suficiente.

Esas dudas las ha transmitido ya el propio piloto asturiano. "Estoy abierto a muchos escenarios diferentes. Estoy contento con el equipo. Necesitamos sentarnos y decidir juntos qué es lo mejor para el equipo. No tengo ningún deseo ni exigencia personal. Soy parte del equipo y tenemos que solucionar esta situación juntos", explicaba Alonso en el portal oficial de la F1.

Aston Martin es el Plan A y Alpine, el Plan B

Mientras los rumores cogen fuerza y es el propio Alonso quien duda hasta cuándo podrá estar compitiendo en la Fórmula 1, el Plan B del español se alza entre tanto ruido. Es Motorsport quien informa sobre la posibilidad de ver a Fernando otra vez en Alpine. Cuentan que es una hipótesis que empieza a sonar por el paddock, y teniendo en la escudería francesa a un tal Flavio Briatore... nada se puede descartar.

Sería un punto y final muy bonito. Volver al equipo con el que ganaste los dos títulos mundiales. Allá por 2005 y 2006, cuando aún era Renault. Además, en 2021 también estuvo ahí, en su vuelta a la F1. Sería, lo dicho, un punto y final prácticamente idílico. Y quién sabe si el monoplaza que actualmente pilotan Franco Colapinto y Pierre Gasly da un paso adelante. El francés tiene ya en sus manos el podio del Gran Premio de Mónaco, y el curso del argentino está siendo más que satisfactorio.

Los rumores van, vienen y Fernando Alonso sigue ahí: sabiendo que su tiempo en la Fórmula 1 está cada vez más cerca de terminarse, que no querría tener otra temporada con Aston Martin como la que está viviendo actualmente y con un Briatore que le abriría las puertas de nuevo sin dudarlo.