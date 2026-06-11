Fernando Alonso avisa que puede ser su última carrera en Montmeló: "Va a ser muy especial"

Alberto Cercós García 11 JUN 2026 - 15:45h.

Fernando Alonso reconoce que aún no puede confirmar o desmentir si este 2026 será su última vez en Montmeló

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Fernando Alonso afronta este fin de semana el Gran Premio de Barcelona con una mezcla de emoción, nostalgia e incertidumbre sobre su futuro. El piloto asturiano compareció ante los medios en la rueda de prensa previa a la cita de Montmeló y dejó entrever que podría estar viviendo su última carrera en el Circuit de Barcelona-Catalunya, escenario que desaparecerá del calendario de la Fórmula 1 la próxima temporada (aunque sí volverá en 2028). A sus 44 años y tras más de dos décadas compitiendo en la máxima categoría, Alonso reconoció que la cita tiene un significado especial para él. “Probablemente sea mi última carrera en Barcelona. Así que daré las gracias a todos y trataré de disfrutar del fin de semana. No seré competitivo y no estaré mucho tiempo en la pista en clasificación. Pero es un año muy especial, aunque no tengamos el ritmo que esperábamos, quiero que todos disfruten del fin de semana y que sea una fiesta venir a Barcelona. Es mi 23º GP en Barcelona, todos han sido mágicos y este último tiene que serlo”, afirma.

El bicampeón del mundo ha insistido en que todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre su continuidad en la Fórmula 1 más allá de esta temporada. Sin embargo, el hecho de que Montmeló no forme parte del campeonato en 2027 convierte esta edición en una despedida potencialmente definitiva. “No tengo nada en mente. Tomaré la decisión de seguir o no, pero no hay carrera en Barcelona el año que viene así que, si no sé lo que haré el próximo año, es imposible tener certezas de lo que haré dentro de dos años”, explica. Alonso añadió que vive cada cita del calendario como si pudiera ser la última: “Considero cada carrera de este año como potencialmente la última, pudo ser mi último GP de Australia, mi último GP de China, mi última vez en Mónaco. Y aquí en Barcelona hay más probabilidades de eso porque no hay carrera el año que viene”.

De la retirada a la emoción por correr en Montmeló

Más allá de las especulaciones sobre una posible retirada, el piloto de Aston Martin dejó claro que la cuestión deportiva pesa mucho más en su reflexión personal que la edad o el momento de colgar el casco. “Lo más difícil para mí es no ganar carreras y no ser competitivo. Que sea o no el último año no me afecta mucho”, señala. La falta de resultados y de opciones reales de luchar por victorias ha marcado una temporada complicada para la escudería británica, lejos de las expectativas que se habían generado tras los cambios técnicos y la llegada de nuevas figuras al proyecto.

Pese a ello, Alonso transmitió serenidad y satisfacción por todo lo conseguido a lo largo de una trayectoria que le ha convertido en una de las leyendas del automovilismo español. “Estoy en paz con mi carrera y con mi vida y todo lo que venga ahora es bienvenido. Si no llega, no cambiará mi sensación de que he conseguido mucho más de lo que nunca soñé cuando era un niño o cuando venía aquí a correr a mis primeros test, o en el kárting. Nunca soñé ser piloto de F1 y luego competí para los mejores equipos. Todo lo demás es un extra”, zanja. Un mensaje cargado de emoción que convierte el GP de Barcelona en una cita histórica para Alonso y para una afición que podría estar asistiendo a su última aparición en Montmeló.