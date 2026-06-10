Alberto Cercós García 10 JUN 2026 - 09:48h.

Aston Martin y Fernando Alonso siguen con muchos problemas, pero ha aparecido una curiosidad bastante graciosa

En vídeo, la masterclass de Fernando Alonso en Mónaco: así fueron sus dos salidas

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Fernando Alonso volvió a vivir un fin de semana complicado en las calles de Mónaco. El piloto asturiano y Aston Martin afrontaban una de las citas más especiales del calendario con la esperanza de dar un paso adelante en un circuito donde el talento del piloto suele marcar diferencias. Sin embargo, las limitaciones del monoplaza volvieron a quedar al descubierto durante todo el fin de semana, obligando al bicampeón del mundo a pelear más contra las carencias del coche que contra sus rivales. Las sensaciones no fueron especialmente positivas y el equipo británico volvió a evidenciar que todavía tiene mucho trabajo por delante para acercarse a la zona media de la parrilla.

Aun así, Alonso volvió a dejar muestras de su competitividad en uno de los trazados más exigentes del Mundial. El español completó un fin de semana de máxima concentración en un escenario donde cualquier error se paga caro y donde la clasificación suele decidir gran parte del resultado final. Mónaco volvió a ser una carrera marcada por los incidentes y las estrategias, mientras Aston Martin trataba de sacar el máximo partido posible a una situación deportiva que continúa siendo complicada para la escudería de Silverstone. Y con todo ello, incluso Alonso puntuó por primera vez en este 2026.

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El curioso 'Radio Check' de Aston Martin

Pero más allá de lo ocurrido en pista, una de las imágenes más divertidas que ha dejado Aston Martin en las últimas horas tiene que ver con un momento rutinario de cualquier fin de semana de Fórmula 1: el tradicional "radio check". En el audio compartido en redes sociales puede escucharse cómo los mecánicos realizan la comprobación de radio utilizando una palabra muy peculiar: "Zanahorio". Lejos de tratarse de una ocurrencia improvisada, se trata de una broma interna que nació en 2023 y que ha terminado convirtiéndose en una especie de tradición dentro del equipo. En lugar de recurrir al clásico "radio check" o a frases neutras para verificar el funcionamiento de las comunicaciones, los miembros de Aston Martin utilizan esta palabra que, por sí sola, ya provoca una sonrisa entre los aficionados.

Precisamente eso es lo que ha hecho tan viral el audio. La seriedad habitual de los procedimientos técnicos de Fórmula 1 contrasta con la naturalidad con la que los mecánicos pronuncian "zanahorio" para comprobar que todo funciona correctamente en el coche de Fernando Alonso. El contraste entre la tensión de una competición de máximo nivel y una palabra tan inesperada genera una escena tan absurda como divertida. Para muchos aficionados, escuchar a un equipo de Fórmula 1 realizar uno de sus protocolos más básicos utilizando "zanahorio" es una muestra más del buen ambiente que existe dentro del garaje y de esas pequeñas bromas internas que, de vez en cuando, terminan escapando al gran público.