Joaquín Anduro 05 JUN 2026 - 23:55h.

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Los entrenamientos libres de este viernes en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 nos ha dejado a Fernando Alonso con el 20º mejor tiempo del día y con un tremendo cabreo. El asturiano ha sido contundente a la hora de catalogar su Aston Martin AMR26 pero, lejos de quedarse con su propio monoplaza, ha extendido esa queja a toda la parrilla por la reglamentación que perjudica el espectáculo en una prueba del calado de la del Principado.

"Es la peor generación de coches que jamás he conducido en Mónaco", declaró el piloto español, dos veces vencedor en Montecarlo, que se mostró resignado ante su participación en los libres: "Ha sido un día difícil, probablemente esperábamos algo más fácil, quizá luchar por algo más, pero, por desgracia, el coche es muy difícil de pilotar".

"Es complicado cambiar de marchas, subir y bajarlas; y estas cosas, aquí en Mónaco, tienen que funcionar a la perfección, para entrar en las curvas y porque los muros están muy cercanos aquí. Queda mucho trabajo por hacer en el coche y ojalá podamos encontrar el camino en el tercer entrenamiento, con miras a la calificación; pero hay que hacer muchos cambios", declaró Fernando Alonso, a bordo de un AMR26 muy deficiente en el que no sólo no ha podido puntuar este curso, sino que ha tenido que abandonar en tres de los cinco Grandes Premios disputados.

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"Necesitamos mejorar el comportamiento del motor y de la caja de cambios, con este complicado sistema de recuperación de energía; para entender mejor cómo afrontar las curvas", explicó el genial piloto asturiano, asimismo campeón mundial de Resistencia (WEC), con Toyota, una categoría en la que, entre otros triunfos, se anotó dos veces las prestigiosas 24 Horas de Le Mans (Francia).

Fernando Alonso, optimista con los problemas que sufrió en Canadá

Hace dos domingos, en Canadá, Alonso se tuvo que retirar por tercera vez este curso, en esta ocasión por un problema con el asiento del AMR26.

"Hoy me sentí bien en el coche", comentó el capitán de Aston Martin -escudería con la que afronta su cuarta temporada y con la que hace tres años acabó segundo en el principado de la Costa Azul-, en referencia a esos problemas de posición dentro del monoplaza.

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"Ahora nos tenemos que centrar en el rendimiento. Pero tenemos un trabajo duro por delante", añadió Alonso este viernes en Montecarlo.