El vídeo que explica el abandono de Fernando Alonso en Canadá, ojo al gesto con su pierna

Redacción ElDesmarque Madrid, 25 MAY 2026 - 11:06h.

El piloto asturiano abandonó por problemas en el asiento de su monoplaza

Las notas del Gran Premio de Canadá de F1: Antonelli y Hamilton se llevan un excelente, con suspensos para Alonso o Russell

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Fernando Alonso no pudo completar el Gran Premio de Canadá por un problema en el asiento de su Aston Martin y la cámara subjetiva del monoplaza explica el motivo del abandono. El piloto asturiano, después de realizar una primera vuelta magistral donde colocó su coche en los puestos de puntos ganando nueve posiciones, tuvo que retirarse por un contratiempo dentro del 'cockpit'.

El ovetense pidió entrar a boxes antes de que el equipo le notificara cualquier problema ya que el asiento le estaba provocando dolores. En ese momento, Alonso rodaba en las últimas posiciones y lejos de la zona de puntos así que priorizó su físico y optó por pedirle a su equipo que retiraran el coche. En el vídeo de la cámara subjetiva del monoplaza se observa lo incómodo que estuvo el asturiano durante toda la carrera.

El vídeo que explica el abandono de Fernando Alonso

Los problemas en Aston Martin van más allá del rendimiento y esta vez fue el asiento del monoplaza de Fernando Alonso. La escudería británica vio la luz al final del túnel el viernes después de que el asturiano se clasificara para la SQ2, pero el resto del fin de semana volvió a ser un desastre. El piloto español no acabaría el Gran Premio, pero esta vez no sería por problemas en su motor o caja de cambios, sino por su asiento.

Este contratiempo venía arrastrándose desde la carrera sprint del sábado y, el domingo fue a más, confirmó el propio Alonso. En un vídeo de la cámara subjetiva del monoplaza del ovetense se aprecia como suelta el volante en una recta para tocarse la pierna. El dolor era considerablemente fuerte ya que fue él mismo el que pidió al equipo parar y retirarse. Aston Martin parecía haber dado un paso hacia adelante en Canadá y los resultados de las dos carreras han sido un jarro de agua fría.