Alberto Cercós García 24 MAY 2026 - 23:41h.

Kimi Antonelli sobrevive ante George Russell y gana por cuarta vez en este 2026

La polémica batalla entre George Russell y Kimi Antonelli: Mercedes no se moja ante el reclamo de sanción

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Kimi Antonelli sigue haciendo historia en el Mundial de Fórmula 1. El italiano gana el Gran Premio de Canadá su cuarta carrera de la temporada, y de manera consecutiva. Con Mercedes siendo el mejor monoplaza de la parrilla actual, Antonelli supo aprovechar a las mil maravillas los nervios que siempre tiene George Russell cuando lucha contra él. Si bien Kimi pudo aguantar la tensión en ese momento, el británico protagonizó la parte más amarga del box: abandonó por problemas en el vehículo. Un resultado que aúpa aún más a Antonelli en el Mundial y que deja una importante distancia en la clasificación general de pilotos. Además, notables los resultados de Lewis Hamilton y Max Verstappen. Inglés y neerlandés vuelven al podio; con Carlos Sainz puntuando (noveno) y con Fernando Alonso consumando un nuevo ridículo de Aston Martin y Honda (abandonó en la vuelta 28).

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Las notas de los pilotos en Canadá

Kimi Antonelli (1º): 9. Lo del italiano está siendo histórico. En Canadá luchó como nunca con George Russell hasta que le noqueó por completo. Son ya cuatro victorias en este 2026, es aún más líder del Mundial y pone el broche final a un Gran Premio complicado para él.

Lewis Hamilton (2º): 9. Carrerón del británico. Su adelantamiento para lograr la segunda posición... tremendo. Podio más que merecido tras una carrera de menos a más. Aguantó, luchó y supo atacar en el momento preciso. Lewis sonríe de nuevo.

Max Verstappen (3º): 8. Primer podio para Max en este 2026. Luchó con Hamilton por la segunda posición y, aunque perdió esa batalla, tiene que irse contento con su resultado. El Red Bull parece que ha dado un paso adelante este domingo y el neerlandés lo corroboró en carrera. Sensaciones para creer.

Charles Leclerc (4º): 6. Carrera discreta del monegasco, pero firme en su posición. Leclerc suma buenos puntos, sobre todo para Ferrari y el Mundial de Constructores.

Carlos Sainz (9º): 7. Puntos valiosísimos para el español. Salía algo atrás y en las primeras vueltas sufrió más de lo esperado, pero supo reponerse y se hizo fuerte en la pista. Con inteligencia, Sainz suma por tercera vez en este 2026 tras hacerlo en el Gran Premio de China y en Miami.

Oscar Piastri (13º): 4. Horrorosa estrategia de McLaren. El australiano termina fuera de los puntos por culpa de una mala elección de neumáticos. No supo reaccionar, ni atacar, ni remontar. Mala carrera para Piastri y para McLaren en general.

George Russell (OUT): 5. Un aprobado raspado por el espectáculo que ha dado con Kimi Antonelli. Una frenética batalla con su compañero de equipo por liderar la carrera que ha terminado de la peor manera posible para el británico: tuvo que abandonar y perder valiosos puntos en clave Mundial.

Fernando Alonso (OUT): 4'5. Otro ridículo de Aston Martin y Honda. Lo que parecía ser una carrera controlada donde se iba a confirmar un paso adelante, el AMR26 dijo basta en el vuelta 28. Y eso que la salida había sido superlativa (partía decimonoveno y en pocas vueltas estaba décimo), pero insuficiente. Tercer abandono en una carrera de domingo. Jarro de agua fría.

Lando Norris (OUT): 4. Su carrera empezó mal y terminó peor. No escogieron bien los neumáticos en McLaren, tuvo que meterse en líos innecesarios y cuando estaba en plena remontada, notó alto en el monoplaza. Abandono que duele para el vigente campeón.