Alberto Cercós García 24 MAY 2026 - 19:03h.

Pese a no terminar la 'sprint' del sábado, Fernando Alonso saca lecturas muy positivas de cara a la carrera en Canadá

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Fernando Alonso volvió a dejar uno de los mensajes más optimistas de la temporada pese a otro sábado complicado para Aston Martin en el Gran Premio de Canadá. El asturiano terminó 19º en la clasificación para la carrera de este domingo, pero insistió en que el equipo está empezando a encontrar el camino correcto y que las sensaciones con el AMR26 son mejores que hace apenas unas semanas. Aston Martin arrancó 2026 con enormes problemas de rendimiento y fiabilidad en su nueva etapa junto a Honda. El coche sigue lejos de la cabeza y sufrió especialmente con las vibraciones del motor, la gestión de energía y el comportamiento de la caja de cambios.

Sin embargo, en Montreal empezaron a aparecer pequeñas señales de mejora. El viernes, en la clasificación para la 'sprint', Alonso logró meter el Aston Martin en la SQ2 por primera vez esta temporada, una muestra clara de que el equipo está reduciendo distancias. Aunque aquella sesión terminó con accidente tras bloquear neumáticos y acabar contra el muro, el español dejó claro que no esperaban estar a ese nivel. Ya en la 'sprint', el ovetense tuvo que abandonar a pocas vueltas del final, en otra carrera marcada por las dificultades del AMR26 para mantener ritmo competitivo.

Y por último, también en sábado, llegó la clasificación para la carrera. Alonso cayó en Q1 y saldrá 19º, únicamente por delante de algunos de los coches más rezagados de la parrilla. Pero lejos de mostrarse resignado, el español insistió en que Aston Martin ha dado un paso adelante. "Ha sido realmente sorprendente. Sentí que éramos más competitivos, que estábamos más conectados con el coche. La puesta a punto y el equilibrio del coche fueron correctos. Motor, distribución, caja de cambios, todo ha ido mejor que en Miami. Así que creo que hemos dado un paso adelante", explicaba en declaraciones recogidas por MARCA.

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La reacción de Aston Martin que motiva a Fernando Alonso

Pese a no ser un resultado tremendamente positivo y alentador, el mensaje del bicampeón fue claro: el proyecto empieza a reaccionar. Alonso destacó que ahora se siente más competitivo, más cómodo al volante y capaz de sacar vueltas más consistentes. También señaló directamente la evolución de Honda como una de las claves del progreso, especialmente en áreas críticas como la manejabilidad y la entrega de potencia.

Aunque el resultado siga siendo muy discreto, dentro de Aston Martin perciben este fin de semana como uno de los primeros indicios reales de recuperación. Y Alonso, que lleva meses soportando frustración y problemas técnicos, quiso quedarse precisamente con eso: por primera vez en mucho tiempo, siente que el equipo avanza en la dirección correcta.