George Russell y Mercedes cierran un sábado perfecto en Canadá con una nueva 'pole'

Alberto Cercós García 23 MAY 2026 - 23:38h.

George Russell logra una nueva 'pole' y Kimi Antonelli saldrá segundo en el Gran Premio de Canadá

La polémica batalla entre George Russell y Kimi Antonelli: Mercedes no se moja ante el reclamo de sanción

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George Russell se ha hecho con la pole position del Gran Premio de Canadá, quinta cita del Mundial de Fórmula 1, tras dominar la sesión de clasificación en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal. El piloto británico firmó un tiempo de 1:12.578 en la Q3 con neumáticos blandos, suficiente para batir por apenas 68 milésimas a su compañero de equipo Andrea Kimi Antonelli, que completará la primera fila de la parrilla.

La segunda línea estará ocupada por los McLaren, con Lando Norris tercero tras quedarse a 151 milésimas del mejor tiempo, y Oscar Piastri justo detrás, confirmando el buen ritmo del equipo británico. En el grupo perseguidor, el argentino Franco Colapinto partirá desde la décima posición tras una sólida actuación en la sesión, mientras que la zona media y baja de la parrilla quedó muy ajustada en tiempos.

Entre los pilotos españoles, Carlos Sainz saldrá desde la decimoquinta posición, mientras que Fernando Alonso lo hará desde la decimonovena, ambos con trabajo por delante en carrera para intentar remontar. En la parte trasera, Sergio Pérez cerrará la parrilla desde la vigésima posición en una clasificación marcada por diferencias mínimas y un gran protagonismo de Mercedes y McLaren en la lucha por la pole.