De las lágrimas de Leo Román o Abdón Prats a los gestos de Pablo Torre y Vedat Muriqi: desolación en Son Moix

Alberto Cercós García 24 MAY 2026 - 00:05h.

La totalidad de jugadores del RCD Mallorca, noqueados por un inesperado descenso a Segunda División

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El descenso del RCD Mallorca se consumó en una noche que quedará marcada por la imagen de la tristeza colectiva en Son Moix. El pitido final no solo certificó la caída a Segunda División, sino que abrió un escenario de desolación en el que los focos se fueron directamente a los rostros de los jugadores. Entre todos ellos, las lágrimas de Leo Román y Abdón Prats simbolizaron el golpe emocional de un vestuario que no pudo contener la frustración.

En el césped, Pablo Torre protagonizó uno de los gestos más comentados de la noche, pidiendo perdón de forma reiterada a la grada de Son Moix, consciente del peso del resultado y de las consecuencias de la temporada. A su lado, Vedat Muriqi mostraba una mezcla de impotencia y abatimiento, con gestos de incredulidad tras una temporada en la que el equipo nunca logró encontrar regularidad suficiente para escapar del descenso. Ambos, goleadores ante el Oviedo, hundidos.

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Las cámaras de DAZN también captaron el impacto silencioso en jugadores como Takuma Asano, Toni Lato, Martin Valjent y Antonio Raíllo, cuyas caras reflejaban una mezcla de resignación, rabia contenida y vacío competitivo. En el caso de los capitanes y veteranos, el peso del momento era aún más evidente, conscientes de la responsabilidad colectiva del fracaso.

Mientras la grada se vaciaba lentamente, el césped de Son Moix se convirtió en una escena de silencios y abrazos rotos. Entre promesas de reconstrucción y miradas perdidas, el Mallorca cerró un capítulo doloroso de su historia reciente, dejando imágenes que resumen mejor que cualquier marcador lo que significó este descenso: un equipo derrotado no solo en lo deportivo, sino también en lo emocional.

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La desolación en la afición del RCD Mallorca

El dolor no se quedó solo en el terreno de juego. En las gradas, los aficionados alternaron silbidos de frustración con aplausos de reconocimiento a un equipo que lo intentó hasta el final, pero que no encontró respuestas en los momentos decisivos de la temporada. Algunos jugadores se quedaron varios minutos sobre el césped, inmóviles, mientras otros se dirigían al túnel de vestuarios con la mirada baja, conscientes de que el ruido exterior sería ahora tan fuerte como el silencio interno del vestuario.

El descenso deja heridas profundas en Son Moix y abre un periodo de reconstrucción en el que el club tendrá que recomponer no solo su plantilla, sino también su ánimo competitivo. Se termina una era, pero el mallorquinismo sabe cómo levantarse.