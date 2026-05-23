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Uno por uno y notas del RCD Mallorca ante el Real Oviedo: tres notables que no evitan el descenso

Pablo Torre, en Son Moix
Pablo Torre, en Son Moix. LaLiga
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El RCD Mallorca cumple, pero la carambola no se completó como se esperaba. Los bermellones fueron claramente superiores a un ya descendido real Oviedo. Sin embargo, la victoria del Real Betis ante el Levante o el empate entre Girona y Elche, condena claramente al equipo mallorquinista.

En ElDesmarque valoramos y ponemos las notas a los jugadores del Mallorca en una temporada para el olvido.

Las notas de los jugadores del RCD Mallorca

Leo Román: 6. Sin mucho trabajo, pero lo poco que llegó fue solventado con solvencia.

Pablo Maffeo: 6. Dio la asistencia en el 1-0 y se fundió en el lateral diestro.

Martin Valjent: 6'5. Firme y contundente en defensa. Portería a cero para cerrar una temporada muy irregular.

Omar Mascarell: 6. Se fue lesionado y llorando, un final muy agridulce para un jugador que termina contrato en un mes. Partido serio en defensa, sin mucho trabajo. Esencial para la organización.

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Toni Lato: 6. Correcto en todo momento, tanto en defensa como en ataque.

Sergi Darder: 6. Desparecido por momentos. No llevaba al equipo como en otros partidos y eso el centro del campo no notó.

Pablo Torre: 8. De lo mejorcito del Mallorca. No solo por marcar el 1-0, sino por ser de los únicos en intentarlo en todo momento. Conduciendo, creando juego y disparando a portería. Gran partido del cántabro.

Samu Costa: 6. No ha sido su mejor partido y el hecho de estar con una amarilla, le ha condicionado por completo. Errático en momentos y nervioso, pero cumpliendo su rol a la perfección.

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Manu Morlanes: 7'5. Sentenció el partido y dio tranquilidad para que solo estuvieran pendientes de la radio.

Takuma Asano: 5'5. Ha estado activo durante la primera parte y ha tenido alguna oportunidad clara de gol. Su irregularidad en la temporada se ha demostrado este sábado. Se esperaba mucho más de él.

Vedat Muriqi: 8. 23 goles, hoy el último. Gran partido. Histórica temporada para él.

Los suplentes de Martín Demichelis

Antonio Raíllo: 5.

Jan Virgili: 6.

Antonio Sánchez: 5.

Javier Olaizola: SC.

Abdón Prats: SC.

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