Andrea Esteban 22 MAY 2026 - 20:46h.

El central apenas ha jugado ocho partidos esta temporada por lesiones

Acusan a Abdón Prats de responder con "te hago un bizum" ante las protestas de la afición del Mallorca

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La tensión sigue creciendo en el RCD Mallorca. Marash Kumbulla respondió públicamente a las declaraciones de Martín Demichelis después de que el técnico dejara entrever dudas sobre el compromiso del central en este tramo final de temporada.

El mensaje que encendió la polémica

Todo comenzó en la rueda de prensa previa al partido ante el Oviedo.

Preguntado por la situación física de Kumbulla, Demichelis lanzó una frase que no pasó desapercibida: “No sabía nada de él. A buen entendedor, pocas palabras bastan, no sé nada y sé todo de Marash”.

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El técnico argentino fue todavía más allá cuando habló sobre la implicación del vestuario: “El que no ha querido estar, no está”. Unas palabras que muchos interpretaron como un mensaje directo hacia el defensa albano.

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La respuesta de Kumbulla en redes sociales

Horas después, Kumbulla rompió su silencio con un comunicado publicado en sus historias de Instagram.

El central mostró su malestar por los comentarios aparecidos alrededor de su situación: “Me enteré por la prensa de algunas noticias y comentarios que ponen en duda mi profesionalidad y mi compromiso con el Mallorca”.

El futbolista fue especialmente contundente al defender su implicación con el club: “No permito que se cuestione mi implicación y mi compromiso profesional”.

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Aun así, quiso rebajar el ruido antes del partido decisivo del Mallorca: “Habrá momento y tiempo para aclararlo, pero ahora todas las fuerzas deben estar centradas en el partido de mañana. Sigamos unidos, amunt Mallorca”.

La situación de Kumbulla ha estado condicionada durante toda la temporada por las lesiones. El defensa ha sufrido distintos problemas físicos que le han dejado fuera hasta en 21 jornadas del campeonato.

En total, apenas ha podido disputar ocho partidos oficiales, acumulando 438 minutos sobre el césped.

Un Mallorca lleno de tensión

La polémica entre Demichelis y Kumbulla llega en uno de los momentos más delicados del curso para el Mallorca.

El conjunto balear afronta la pelea por la permanencia en medio de un ambiente cada vez más tenso alrededor del vestuario.

No es la primera vez que surgen conflictos internos esta temporada. El curso ya comenzó marcado por episodios de tensión entre antiguos integrantes del club como Jagoba Arrasate y Dani Rodríguez.