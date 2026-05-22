Andrés Iniesta ya tiene su primer banquillo como entrenador

Andrea Esteban 22 MAY 2026 - 17:00h.

Será su primera experiencia como técnico profesional

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Andrés Iniesta ya tiene decidido dónde comenzará su nueva vida en los banquillos. El manchego iniciará su carrera como entrenador en el Gulf United de Dubái, un proyecto inesperado con el que arrancará oficialmente su etapa como técnico.

Iniesta inicia una nueva etapa

Después de meses preparándose para el salto a los banquillos, Andrés Iniesta ya ha encontrado destino para su primera aventura como entrenador.

Según avanzó Fabrizio Romano, el exjugador del Barça tiene un acuerdo cerrado con el Gulf United, equipo de la segunda división de Emiratos Árabes Unidos. La operación está totalmente encarrilada y sólo falta la firma oficial.

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Así, una de las mayores leyendas del fútbol español arrancará su carrera desde el área técnica.

Un proyecto lejos de los focos

El Gulf United, fundado en 2019, compite actualmente en la segunda división emiratí y ocupa la décima posición de la tabla a falta de pocas jornadas para terminar el campeonato.

Lejos del foco mediático europeo, Iniesta ha elegido un contexto mucho más tranquilo para comenzar su aprendizaje como entrenador. El manchego sustituirá además a otro técnico español: David Iglesias.

Aunque el Gulf United no cuenta con grandes estrellas internacionales, sí tiene varios futbolistas con experiencia en Europa. Entre ellos aparece Leroy Fer, exjugador de clubes como Swansea, QPR, Norwich o Feyenoord.

También destaca Robin Quaison, internacional sueco con pasado en el Mainz y el fútbol saudí antes de aterrizar en Dubái.

Del césped al banquillo

Iniesta llevaba tiempo preparando esta transición tras poner punto final a su carrera como futbolista. Después de marcar una época en el FC Barcelona y convertirse en una figura eterna de la selección española, el manchego inicia ahora el reto de dirigir desde la banda.

La gran incógnita será descubrir qué estilo de juego traslada al banquillo uno de los centrocampistas más influyentes de la historia reciente del fútbol.