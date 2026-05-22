Alberto Bravo 22 MAY 2026 - 15:21h.

El entrenador asegura que Óscar Mingueza no se ha despedido del vestuario

Óscar Mingueza, en el mejor once de la temporada de la Europa League

Compartir







VigoClaudio Giráldez se resiste a perder a Óscar Mingueza. El carrilero catalán acaba contrato el próximo 30 de junio. Pidió tiempo para valorar la oferta de renovación presentada por el Celta de Vigo y en las últimas semanas se desveló que iba a presentar una contraoferta. Aunque en el seno del club apunten a que su renovación es prácticamente imposible al no aceptar la oferta de máximos que presentó el Celta, con una ficha de alrededor de cuatro millones de euros brutos por temporada. El entrenador aseguró que el futbolista aún no "se ha despedido" del vestuario y cuerpo técnico.

"Para nada se ha despedido", respondió Claudio Giráldez. Sin embargo sí confesó que a diferencia de otras negociaciones como las de Iago Aspas o Marcos Alonso no puede emitir una opinión clara: "Es donde menos información os puedo dar porque tengo más dudas de lo que va a pasar. No puedo dar mi opinión de si soy optimista o no". "Veremos qué pasa", apuntó.

PUEDE INTERESARTE El Celta se plantea el fichaje de Javi Galán con la carta de libertad

El entrenador destacó que "sé que llevan todo el año hablando y el verano va a ser así". "Que sea lo mejor para todos", deseó. Claudio Giráldez solo tuvo palabras de agradecimiento para Óscar Mingueza alabando sus cualidades: "He comentado muchas veces el gusto que tengo por Mingueza como futbolista".

"Creo que ha sido un año muy complicado para él porque no es fácil estar en boca de los demás y de equipos y de este tipo de preguntas toda la temporada. Es difícil de gestionar como jugador. Cuanto antes se acabe el culebrón mejor para él y para todos", indicó el porriñés.

Claudio Giráldez confesó que "si sigue aquí encantado y si no sigue aquí desearle todo lo mejor porque es una persona excepcional y un gran futbolista" además de destacar que el internacional español "nos ha aportado mucho en todo este tiempo también en el campo". El de Santa Perpètua de Mogoda ha sido clave en el esquema del técnico celeste tanto en banda derecha como en el lado izquierdo.

El carrilero ha disputado 147 partidos con el Celta de Vigo hasta el momento. En ellos ha marcado siete goles y repartido quince asistencias. Sus buenas actuaciones le permitieron ser citado por Luis de la Fuente en varias ocasiones. Muchos son los clubes que están interesados en su fichaje con la carta de libertad. De ahí que el Celta sea consciente de la tremenda dificultad de renovar su contrato.