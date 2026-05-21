Alberto Bravo Vigo, 21 MAY 2026 - 18:57h.

El catalán disputó once partidos en la competición dando una asistencia de gol

La UEFA elige el golazo de Jones El-Abdellaoui al Ludogorets como el mejor de la Europa League

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La buena actuación del Celta de Vigo en la Europa League ha sido recompensada por la UEFA. El golazo Jones El-Abdellaoui al Ludogorets ha sido elegido como el mejor de la competición. El de Fer López al Estrella Roja ha terminado en octava posición. Además Óscar Mingueza entra, como lateral izquierdo, en el mejor once de la Europa League. Los vigueses llegaron hasta los cuartos de final de la competición.

El carrilero catalán disputó 771 minutos repartidos en once encuentros en los que dio un gol. Óscar Mingueza fue muy importante en la generación de juego del equipo dirigido por Claudio Giráldez. Su buen nivel ha provocado que muchos equipos, más potentes en lo económico y lo deportivo que el Celta, hayan puesto sus ojos en el defensa.

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Todo hace indicar que Óscar Mingueza, que comparte once con Antony o Víctor Gómez, abandonará el Celta tras cuatro temporadas. Lo hará con la carta de libertad, igual que llegó procedente del FC Barcelona. En estos cuatro años ha logrado ser internacional con España disputando 146 partidos con el Celta en Liga, Copa del Rey y Europa League. En los mismos hizo siete goles y repartió quince asistencias.

El Celta ya se protegió ante su previsible salida con el fichaje de Álvaro Núñez. El bilbaíno se encontraba en el último año de contrato con el Elche CF. En el mercado invernal, casi al límite del cierre del mismo, llegaron a un acuerdo para cerrar su contratación. Junto a Sergio Carreira y Javi Rueda dejan el perfil diestro del Celta bien cubierto.

El mejor once de la Europa League de la temporada 2025/26 está compuesto por el portero Emiliano Martínez (Aston Villa); los defensas Víctor Gómez (Braga), Matthias Ginter (Friburgo), Morato (Nottingham Forest) y Óscar Mingueza (Celta); los centrocampistas Maximilian Eggestein (Friburgo), John McGinn y Morgan Rogers (Aston Villa); y los delanteros Antony (Real Betis), Igor Jesus (Nottingham Forest), y Emiliano Buendía (Aston Villa).