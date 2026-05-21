Alberto Bravo 21 MAY 2026 - 13:34h.

La presidenta del Celta mostró su felicidad por la renovación del capitán

El Celta anuncia la renovación de Iago Aspas: "Va a jugar una más"

Compartir







VigoMarián Mouriño, presidenta del Celta de Vigo, ha sido fundamental en la renovación de Iago Aspas. La máxima responsable del club vigués logró el sí del capitán gracias a su insistencia cuando el futbolista mostró algunas dudas. Ella siempre confió en él. Le ha arrancado una temporada más sobre el césped y dos en la estructura del club. Por ello Marián Mouriño celebra la continuidad del mejor jugador de la historia celeste un año más, en el que el equipo volverá a jugar competiciones europeas, Conference o Europa League aparecen en el horizonte.

"Nuestro capitán, nuestra identidad, el orgullo de todo un club y de toda una afición", escribía la presidenta en su cuenta de X. Esta es la segunda renovación que logra Marián Mouriño al capitán celeste. La anterior llegó en enero de 2025, cuando aún restaban seis meses para que terminase su contrato. Esta ha sido casi al límite, dos días antes del final de la actual temporada.

Destacó la dirigente que "Iago Aspas representa todo lo que somos y todo lo que queremos seguir siendo. El Celta solo se entiende con él dentro". Por ello le dio "gracias por seguir a nuestro lado". Durante la próxima temporada el club podrá ir diseñando un homenaje a la altura de su leyenda. Será una temporada en la que el moañés recibirá el cariño de miles de aficionados al fútbol, no solo del Celta.

PUEDE INTERESARTE Unai Emery, dispuesto a tirar la casa por la ventana para cerrar el fichaje de Ilaix Moriba

Poco antes de cumplir 40 años, tras jugar 18 temporadas con el primer equipo celeste, colgará las botas. Lo hará tras lograr su sueño de niño: "Xogar, xogar no Celta dos maiores" y "marcar un gol bonito". No fue uno, fueron 222 hasta el momento. Un capitán que cumplió su promesa devolver al equipo a Europa tras caer en Old Trafford ante el Manchester United: "Voy a luchar y dejarme la piel para volver a estar aquí".

PUEDE INTERESARTE El Celta busca dos volantes ofensivos de distinto perfil en el mercado de fichajes estival

Después ayudará al Celta a seguir en la élite del fútbol continental. Quizás sea él quién encuentre en un campo de fútbol al niño que sea capaz de hacer también historia enfundado en la celeste. Lo cierto es que más de una generación de celtistas no entienden el equipo sin Iago Aspas. Será un año donde muchos mirarán al pasado, recordando sus gestas y goles, mientras que el moañés buscará con la ayuda de todo el vestuario y cuerpo técnico retirarse logrando el primer título de la centenaria historia del Celta.