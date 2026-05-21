Alberto Bravo 21 MAY 2026 - 09:45h.

Junto a dos defensas centrales y un pivote son las posiciones a reforzar en verano

El cuerpo técnico del Celta insiste en la necesidad de fichar un mediocentro físico

Compartir







VigoEl trabajo no cesa en A Sede, a falta de menos de una semana para que se cierre la temporada, la dirección deportiva ya trabaja en la planificación deportiva del equipo de cara al curso 2026/27. Son varios los futbolistas que abandonarán la plantilla celeste, otros jugadores saldrán al mercado mientras se buscan distintos hombres para reforzar al primer equipo. Dos de los perfiles deseados son para la parcela ofensiva. Se buscan dos volantes ofensivos.

Las necesidades que han marcado cuerpo técnico y dirección deportiva son claras. Se busca un central que juegue en el centro de la zaga, otro que además pueda desempeñarse en lateral izquierdo y un mediocentro de corte físico. Para la parte ofensiva se buscan dos volantes de distinto perfil. Uno deber´´ia ser capaz de partir de fuera hacia dentro, como hace Hugo Álvarez, Fer López o el propio Iago Aspas, mientras que el otro sería para que de amplitud al campo jugando más pegado a la banda.

Estas serían las posiciones a reforzar sin contar con salidas inesperadas, ventas proyectadas o incluso la retirada de jugadores como Iago Aspas y Marcos Alonso, dos jugadores con los que cuenta el club de cara a la próxima temporada. El posible fichaje de un delantero centro dependerá de los movimientos de la plantilla en verano ya que por ahora las prioridades que se ha marcado el club están en defensa y mediocampo.

El cuerpo técnico quiere un volante que salga de fuera hacia dentro. El nombre deseado es Fer López, con el que quieren seguir contando una temporada más. El canterano también quiere permanecer en Vigo tras regresar cedido este pasado mes de enero procedente de los Wolves. El descenso del conjunto inglés a la Championship puede facilitar un segundo préstamo. La voluntad del jugador es clara, además será de nuevo fundamental el papel de Jorge Mendes.

El Celta buscará una cesión. Como ha sucedido este invierno se deberá pagar por la misma. Para cuadrar la operación el joven internacional sub 21, con contrato hasta 2030 con los Wolves, reducirá su ficha. Fer López quiere continuar en Vigo y hay optimismo en poder cerrar su continuidad este verano. Si no se puede llegar a un acuerdo la dirección deportiva buscará un perfil similar en el mercado ya que se trata de una pieza fundamental para Claudio Giráldez y su cuerpo técnico.

Tampoco hay que olvidarse de Brais Méndez. En la mesa del Celta está el posible regreso del ahora jugador de la Real Sociedad. Con dos años más de contrato con el conjunto donostiarra su papel secundario con Matarazzo puede acercar al mosense de nuevo a Balaídos. Ambos jugadores podrían tener cabida en la actual plantilla aunque eso obligue al Celta a cuadrar muchos números.

La otra pieza de ataque que el club busca en el mercado es un jugador de banda. Tras la salida de Bryan Zaragoza este pasado mes de enero, por la que el Celta recibió tres millones de euros del Bayern Múnich por cortar la cesión, no se cubrió su puesto. Por ello este verano se intentará cerrar un extremo que de alternativas ofensivas al cuerpo técnico de Claudio Giráldez.

Un futbolista que pueda actuar por ambos costados. Un futbolista con un perfil distinto a lo que pueden ofrecer el resto de volantes, más similar a Ángel Arcos y Jones El-Abdellaoui, que deben seguir completándose como jugadores en los próximos años. Ambos cuentan para el futuro pero no para ser piezas importantes en la rotación de la próxima campaña.