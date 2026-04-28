Alberto Bravo 28 ABR 2026 - 14:23h.

La dirección deportiva busca un delantero de referencia que acompañe a Borja Iglesias en ataque

Fer López abre la puerta del mercado con un mensaje para Celta y Wolves

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VigoLa dirección deportiva del Celta de Vigo, encabezada por Marco Garcés, busca en el mercado de fichajes un 'nueve' de referencia que acompañe a Borja Iglesias la próxima temporada. El perfil parece claro. Futbolista potente, que juegue de espaldas, descargue balones y los pueda bajar. Unas características que Pablo Durán y Ferran Jutglà no tienen. Al nombre de Fede Viñas, delantero de León cedido en el Real Oviedo, se le suman dos nombres más. Se trata de Gonzalo García, jugador del Real Madrid, y Carlos Espí, delantero de Levante UD.

Según apunta Óscar Méndez en Nos Diario en las oficinas del Celta de Vigo se trabaja en el fichaje de un delantero centro que permita a Claudio Giráldez tener una alternativa de garantías para Borja Iglesias, que la próxima temporada cumplirá 34 años. El Panda entrará en su último año de contrato y en los últimos meses se ha demostrado que necesita un compañero que le permita gestionar esfuerzos para no llegar agotado a los meses donde el Celta se juega su futuro continental.

La clasificación o no para disputar competiciones europeas marcará de forma considerable la capacidad de inversión de un club que antes del 30 de junio se verá obligado a realizar una venta importante tras reducir a la mitad los 32 millones de euros en pérdidas con los que arrancó el curso en sus cuentas. Ilaix Moriba o Williot Swedberg son dos de los jugadores con mejor valor en el mercado que podrían abandonar Vigo.

La lista de jugadores estudiados por la dirección deportiva del Celta es amplia. Al nombre de Federico Viñas, que desveló la Radio Galega, se le suman el de Gonzálo García y Carlos Espí. El uruguayo, autor de nueve goles esta temporada, se revalorizará en el Mundial. Club León, que lo cedió al Real Oviedo espera sacar un importante traspaso por este jugador de 27 años. En verano entrará en su último año de contrato, lo que podría bajar su cotización en el mercado. Las buenas relaciones del Celta con el Grupo Pachuca pueden ayudar en la negociación.

En el caso de Gonzalo García, que ha estuvo en la mesa del Celta en anteriores mercados, las aspiraciones del Real Madrid lo colocan como un deseo prácticamente imposible. Se apunta a que el conjunto blanco está solicitando por su traspaso más de 50 millones de euros. Una cantidad a la que ningún club en el mundo está dispuesto siguiera a acercarse. Una cesión o una compra de la mitad de sus derechos también se antojan muy complicadas.

El madrileño de 22 años apenas ha tenido minutos esta temporada con Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa. En Liga suma 682 minutos en 22 partidos en los que ha anotado cuatro goles. Su participación en la Champions League se reduce hasta los 173 minutos en cinco duelos en los que dio una asistencia. También hizo dos goles en la Supercopa y Copa del Rey. Con contrato hasta 2030 el Real Madrid espera hacer caja con el canterano.

Más asequible, aunque también muy complicada por la cantidad de equipos interesados, es la operación de Carlos Espí. Con contrato hasta junio de 2028 el jovencísimo delantero es una de las piezas más codiciadas del mercado. A sus 20 años suma diez goles en 922 minutos entre Liga y Copa del Rey. La reacción del Levante UD, aún en puestos de descenso, no se puede entender sin el e Tavernes de la Valldigna.

Su cláusula de rescisión asciende a los 25 millones de euros, una cantidad inasumible para el Celta de Vigo. Sin embargo la misma bajaría a la mitad en caso de descenso a Segunda División, posición que actualmente ocupan en Liga con 33 puntos. Con una situación económica dramática el Levante UD estaría obligado a desprenderse de sus mejores y más prometedores jugadores como Carlos Espí o Carlos Álvarez.

El Celta debería pelear con muchos equipos que estarían dispuestos a acercarse a esos teórico 12,5 millones de euros que marcarían la libertad de Espí. Con su 1.94 de altura está llamado a ser uno de los nombres del verano. La dirección deportiva viguesa tiene mucho trabajo por delante entre salidas, jugadores del Fortuna con opciones a subir al primer equipo, fichajes y regreso de cesiones. Gonzalo García y Carles Espí se suman a la amplia lista de futbolistas que están encima de la mesa de Marco Garcés y Álex Otero.