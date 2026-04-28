Alberto Bravo 28 ABR 2026 - 12:41h.

El delantero debutó en Liga con el Celta tras hacer 13 goles y 8 asistencias con el Fortuna

Hugo González, el análisis del killer del Fortuna: "Es diferencial"

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VigoHugo González llegó hace poco más de un año a Vigo con un objetivo, volver a sentirse importante. El Valencia CF no contaba con el delantero tras cederlo al Cartagena. En enero llegaba al Fortuna para reforzar al equipo entrenado por Fredi Álvarez. Los vigueses, satisfechos con su rendimiento, se hicieron con su fichaje este pasado verano. Realizó la pretemporada con Claudio Giráldez en el primer equipo, debutó en la Copa del Rey y, tras marcar 13 goles y dar 8 asistencias, debutó en Liga en La Cerámica enfundado en la celeste con la que ha vuelto a sonreír. En verano peleará por quedarse en el Celta.

Este es el sexto jugador del Celta Fortuna que debuta con el primer equipo esta temporada. Ángel Arcos, Andrés Antañón, Hugo Burcio, Óscar Marcos y Pablo Meixús jugaron sus primeros minutos en las distintas competiciones que ha afrontaron los de Claudio Giráldez este curso. Además Jones El-Abdellaoui se ha estrenado con el Celta tras llegar hace algo más de un año desde Noruega con ficha del filial.

"Estoy supercontento por mi debut en Liga, pero un poco fastidiado por el resultado", confesaba este pasado domingo tras perder ante el Villarreal en el Estadio de La Cerámica. El delantero entró en el minuto 84' sustituyendo a Borja Iglesias, autor desde el punto de penalti del único gol del Celta en el partido.

El mensaje que le dio su familia fue "que disfrute el momento y que siga divirtiéndome y sonriendo que llegarán muchos más". "Las cosas le llegan a uno cuando está preparado y yo creo que ha sido el momento perfecto, sobre todo después del gran año que estoy haciendo personalmente y con el equipo también".

Este no fue su debut en Primera División. Hugo González lo había logrado el pasado 18 de agosto de 2023 en Mestalla, donde disputó los últimos ocho minutos de la victoria del Valencia ante la UD Las Palmas. Posteriormente, también saliendo desde el banquillo, participó en otros ocho partidos ligueros con el Valencia CF: Almería, Betis, Real Madrid, Rayo Vallecano, Atlético de Madrid y Real Sociedad.

Los de la capital del Turia, que traspasaron al atacante a coste cero, se guardaron un porcentaje de una futura venta. Ahora Hugo González tiene importantes retos por delante. Pelear por minutos en el primer equipo y liderar a un Fortuna que jugará la fase de ascenso a Segunda División una vez que han sellado la segunda posición en el Grupo I de Primera RFEF.

"No las veo como finales. Vamos partido a partido yo creo y al máximo y con mucha ilusión y, sobre todo, no dar por perdido nada que somos el Celta y tenemos mucho que hablar", dijo el delantero. Destacó Hugo González que "yo juego al fútbol y eso es lo que me hace feliz. El sueño de cualquiera es quedar a jugar en el primer equipo durante muchos años pero ayudar donde sea".

Hugo González, que podría bajar al Fortuna cuando Williot Swedberg reciba el alta médica, tiene por delante unas semanas ilusionantes con el filial. Se jugarán el ascenso a Segunda División. En verano hará la pretemporada con el primer equipo. Ahí el cuerpo técnico encabezado por Claudio Giráldez decidirá si es uno más en el Celta o debe salir cedido una temporada.

En caso de ascenso del Fortuna el panorama podría cambiar ya que el club podría negociar su continuidad en el filial para afrontar una ilusionante temporada en LALIGA HYPERMOTION. En el club creen que el ascenso permitiría que un buen número de futbolistas adquieran la experiencia en el fútbol profesional que por minutos no podrían tener en el primer equipo y que por nivel tampoco tendrían en Primera RFEF.